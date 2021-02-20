Боксер поругался с секундантом после поражения на турнире РЕН ТВ

Российский боксер Аджмал Зариф поскандалил со своим секундантом, который выбросил на ринг полотенце и тем самым признал, что его подопечный не может продолжать бой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Инцидент произошел 20 февраля.

Проигравший спортсмен после жеста своего секунданта кинул в него полотенце и выкрикнул в его адрес несколько нелицеприятных фраз.

Затем к Зарифу подошел его соперник российский боксер Сервер Эмурлаев и поблагодарил за проведенный бой.

20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве проходит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В скором времени на ринг выйдут участники основных поединков турнира.

Главным событием вечера станет поединок Федора Чудинова и ученика Роя Джонса Айзека Чилембы.

В соглавных боях встретятся скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

РЕН ТВ показывает бои в прямом эфире.