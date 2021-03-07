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Дипломаты проверяют данные о крушении вертолета с военными РФ в ЦАР

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Посольство России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) проверяет информацию о крушении вертолета с российскими военными специалистами, рассказал в воскресенье, 7 марта, российский посол в Банги Владимир Титоренко.

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«Посольство проверяет информацию СМИ... В сводках МООНСЦАР [миротворческая миссия ООН в ЦАР] тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет», — цитирует дипломата «РИА Новости».

По словам Титоренко, руководство российских инструкторов в ЦАР также не подтверждает сообщение о крушении, уточняет «Газета.ру».

Ранее в этот день в ряде СМИ появилась информация, что вертолет с российскими специалистами на борту совершил экстренную посадку в ЦАР. В эфире телеканала «Россия-1» были показаны кадры с места крушения, при этом в сюжете уточнялось, что никто из находившихся в вертолете не пострадал.

В декабре стало известно, что Россия направила в ЦАР дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии по просьбе местных властей.

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