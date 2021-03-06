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Ветераны армянской армии потребовали на митинге отставки Пашиняна

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Порядка 300 ветеранов армянской армии устроили в Ереване митинг в поддержку требования Генштаба об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает в субботу, 6 марта, корреспондент «Известий».

Обстановка по требованию: в Ереване затишье перед субботней акцией
А пока премьер и парламентская оппозиция провели долгожданные и безуспешные переговоры

Запасники собрались на окраине армянской столицы возле здания Минобороны. В их дальнейший маршрут входит шествие к зданию парламента, где в 15:00 (14:00 мск) состоится митинг оппозиции с аналогичными требованиями.

Очередной виток напряженности политической ситуации в стране начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Тот, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Оника Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении.

1 марта Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана. Он назвал требование Генштаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей и попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие.

26 февраля стало известно, что президент Армении Армен Саркисян провел встречу с Гаспаряном, а на следующий день пресс-служба президента Армении сообщила, что он не подписал указ об освобождении военного от должности.

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