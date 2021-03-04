Обстановка по требованию: в Ереване затишье перед субботней акцией

На проспекте Баграмяна 4 марта временное затишье — оппозиционное «Движение за спасение родины» взяло перерыв до субботы. В этот день обещают провести «реально большой митинг». Протестовать собираются и военные, поддержавшие опального главу генштаба Оника Гаспаряна. Между тем премьер Никол Пашинян и парламентская оппозиция провели долгожданные переговоры, но так и не согласовали сроки внеочередных выборов. Единый кандидат от оппозиции Вазген Манукян заявил «Известиям», что глава кабмина пытается внести раскол в стан противников и использует выборы как «уловку», чтобы остаться у власти. Манукян подчеркнул: если выборы будут проходить при нынешнем премьере, лидер «Движения за спасение родины» участвовать в них не будет.

Две большие разницы

У армянской оппозиции есть две ветви: та, что представлена в парламенте (фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения»), и та, что известна как «Движение за спасение родины», — это 17 оппозиционных партий, объединившихся для создания временного правительства. Правда, «Процветающая Армения» пытается играть и на том, и на другом поле.

Первая из этих ветвей допускает переговоры с премьер-министром и готова на некий компромисс. Поэтому власти идут с ней на диалог, пусть пока и не отличающийся особой продуктивностью. Вторая ветвь протестует у здания парламента на проспекте Баграмяна и строить диалог с правительством Пашиняна не настроена.

Главное требование и у первой, и у второй ветви совпадает — отставка премьера и проведение парламентских выборов. Но есть нюанс — парламентская оппозиция согласна на то, чтобы до голосования временно исполняющим обязанности оставалось правительство Никола Пашиняна.

Обстановка по требованию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Движение за спасение родины» настаивает на том, что в таком случае премьер задействует админресурс и сфальсифицирует выборы. Потому подготовкой голосования должно заняться временное правительство во главе с единым кандидатом Вазгеном Манукяном.

4 марта Никол Пашинян отдельно встретился с главами «Просвещенной» и «Процветающей Армении», чтобы обсудить внеочередные парламентские выборы. Однако консенсуса достигнуть не удалось, поскольку премьер отказывается связывать проведение голосования с отставкой главы генштаба, заявил «Известиям» по итогам встречи лидер фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян. По его словам, оппозиция настаивает: распускать парламент и проводить голосование невозможно, пока не решен кризис с увольнением военачальника Оника Гаспаряна.

— Я предложил: давайте оставим военных, пусть они занимаются реформированием и восстановлением армии, а мы, политики, проведем выборы. Но премьер считает, что эти два вопроса нельзя рассматривать как одну проблему. Поэтому на данный момент нет решения ни по одному вопросу, — констатировал политик.

Тем не менее, уверен Марукян, с обеих сторон есть настрой продолжить разговор и найти решение. Для выхода из этого тупика даже поставили условный дедлайн: 8 марта, согласно пояснениям генштаба, приказ об увольнении Оника Гаспаряна вступит в силу. «Мы должны найти какой-то вариант решения по этому вопросу до 8 марта», — отметил лидер «Просвещенной Армении».

Роспуск насильно

Юридически для запуска процесса перевыборов нужны следующие действия: премьер уходит в отставку, парламент дважды не избирает другого главу правительства и самораспускается, что означает досрочные выборы. Чтобы быть уверенным, что парламент не изберет альтернативного премьера, Пашиняну нужно заручиться обещанием оппозиционных фракций, что они своих кандидатов выдвигать и продвигать не будут.

— Если парламентские силы все-таки примут решение о проведении внеочередных выборов, имею в виду сроки проведения, то можно считать, что вопрос решен, — заверил премьер представителей оппозиции в ходе встречи 4 марта.

Обстановка по требованию Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Но если договориться с парламентскими фракциями не удастся, у Пашиняна есть другой выход. В конце января газета «Айканан жаманак» сообщила, что правящая партия «Мой шаг» готовит поправку в конституцию, которая наделит парламент правом объявлять самороспуск через голосование. Согласно этой поправке, внеочередные выборы в стране могут быть объявлены при роспуске Национального собрания решением 60% депутатов (у «Моего шага» 83 мандата из 132, то есть 62% всех парламентариев). При этом выборы должны будут проводиться не ранее чем через 40, но не позднее чем через 55 дней после роспуска.

Согласно внесенным летом 2020-го изменениям в основной закон Армении, для внесения поправок в конституцию больше не нужен референдум, решение можно провести через голосование в парламенте. Экс-министр юстиции Армении, эксперт по конституционному праву Арам Орбелян пояснил «Известиям», что январская поправка так и не была принята — ее отправили на согласование с Венецианской комиссией. Однако разговоры о ней могут возобновиться вновь, поскольку она позволит Пашиняну распустить парламент с нулевым риском для себя.

Но прежде чем вести разговор о выборах, премьеру следует отменить военное положение, которое запрещает проведение голосований, уточнил эксперт. Это даст возможность запустить в парламенте голосование по доверию правительству — оппозиция уже несколько раз пыталась выдвинуть премьеру вотум недоверия, но не могла этого сделать из-за военного положения. Если вотум наберет достаточное количество голосов, это приведет к отставке главы правительства.

— С одной стороны, Пашинян не хочет идти на риск, потому и договаривается с представителями оппозиционных фракций, чтобы они не выдвигали других кандидатов. Хотя это излишне, поскольку он руководит самой крупной фракцией, обладающей конституционным большинством, — она может заблокировать любую кандидатуру от оппозиции. Видимо, не доверяет собственной команде, — заключил Арам Орбелян.

«Чтобы выборов не было»

«Движение за спасение родины» в своих оценках деятельности премьера куда более радикально, чем парламентская оппозиция. Речь каждого оратора на проспекте Баграмяна заканчивается массовой кричалкой «Аранц Никол Айястан» — «Армения без Никола». У ворот парламента уже восьмую ночь дежурит палаточный лагерь.

Однако идти на кровопролитие и силовой захват власти движение не намерено, заверил митингующих (и тех, кто в этот момент заседал в парламенте) лидер протеста Вазген Манукян.

Обстановка по требованию Лидер оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Против политика СК завел уголовное дело по обвинению в призывах свергнуть конституционный строй, первый допрос состоялся 4 марта.

В беседе с «Известиями» лидер оппозиции отметил: переговоры Пашиняна с представителями фракций — это «уловка», чтобы вновь запустить разговор о выборах, которые позволят премьеру остаться на его посту. Сам же Манукян идти на выборы при таком раскладе не намерен.

— При Пашиняне ни в коем случае не пойду. Это, знаете, даже позорно идти на выборы, которые он организует. Но я понимаю крупные партии, которые не смогут отказаться, если голосование всё же назначат. Поэтому нужно сделать всё, чтобы выборов на условиях Пашиняна не было, — подчеркнул политик.

Руководитель Института Кавказа Александр Искандарян считает, что роль премьера в расколе оппозиции минимальна, поскольку разногласия между различными силами существовали изначально. «Даже если Пашинян приложил к этому руку, доказать это невозможно», — отметил политолог «Известиям».

По его словам, шансы на победу — если выборы всё же состоятся — у действующего премьера достаточно велики.

— При низкой явке — а она будет низкой потому, что многие люди апатично настроены — у партии Пашиняна, если она сможет набрать процентов 30–40, шансы взять парламентское большинство есть, — констатировал эксперт.

Вечером 4 марта на проспекте Баграмяна редкая для последних дней тишина: в пяти палатках остается не больше 40–50 человек, тихонько догорают в бочке пластиковые бутылки — так протестующие решают проблему с мусором. «В субботу здесь будет 20 тыс., вот увидите», — обещает мне один из парней в палатке. Чтобы выполнить этот «минимум», «Движение за спасение родины» начало агиткампанию в регионах Армении. 6 марта они намерены привлечь на протесты жителей Ширака и Сюника. 4 марта также стало известно, что ряды митингующих в субботу пополнят военнослужащие — они намерены собраться на демонстрацию в поддержку начальника генштаба Оника Гаспаряна перед зданием минобороны.