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Диетолог назвала рекомендуемую порцию блинов на Масленицу

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Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в преддверии Масленичной недели, которую в России отметят с 8 по 14 марта, назвала рекомендуемую разовую порцию блинов.

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По словам эксперта, для здорового человека с нормальной массой тела объем порции должен составлять 150-200 граммов с учетом начинки и припека — обычно это три-четыре блинчика.

«Людям, страдающим различными заболеваниями, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить. В любом случае, если у вас есть какое-либо заболевание, то по вопросам питания необходимо проконсультироваться у врача», — пишет «РИА Новости» в субботу, 6 марта.

Стародубова рассказала, что есть множество способов сделать блины менее калорийными. В частности, можно использовать молоко или кефир пониженной степени жирности, приготовить их на молочной сыворотке, а также уменьшить количество сахара.

Кроме того, желтки можно частично заменить белками, а вместо муки высшего сорта использовать различные виды муки из цельного зерна, например, гречневую, полбяную и ржаную.

«Важно понимать, что и в случае изменения рецепта блюдо остается довольно калорийным — около 200 килокалорий на 100 граммов», — подчеркнула она.

5 марта сервис Яндекс.Еда рассказал, какие блины предпочитают россияне. По его данным, варианты блинов с начинками популярнее простых блинов и блинов с маслом. При этом в пятерку самых популярных несладких начинок вошли ветчина и сыр, мясо, курица, грибы и творог.

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