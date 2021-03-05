Названы «блинные» предпочтения россиян

Сервис Яндекс.Еда проанализировал заказы пользователей и подсчитал, какие блины предпочитают россияне. Релиз поступил 5 марта в «Известия».

При средней стоимости порции блинов по России в 179 рублей, самые дорогие продаются в Москве — по 192 рубля, в Екатеринбурге полакомиться блинами можно за 102 рубля, говорится в сообщении.

В России сытные несладкие начинки из разных видов мяса и рыбы встречаются в заказах чаще сладких на 30%. Третье место по популярности начинок у россиян разделили картофель и грибы.

Варианты блинов с начинками в целом популярнее простых блинов и блинов с маслом, которые заказывают всего 5% пользователей по России, отметил сервис.

В пятерку самых популярных несладких начинок по России вошли ветчина и сыр, мясо, курица, грибы, творог. При этом ветчина с сыром лидируют в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Жители Санкт-Петербурга чаще жителей других городов добавляют в заказы блины с курицей, а также с семгой или лососем.

Среди сладких топпингов лидирует сгущеное молоко, за которым идут клубника и банан. Больше всего сладкие блины ценят в Казани и Саратове.

Популярны у россиян экзотические блины «Хачапури», «Карбонара», из гречневой муки с соленой карамелью, творожные с зефиром и персиками, с фламбированной грушей, с кремом из мацони и белым шоколадом, с вишней и розмарином, с печенью и гречкой, с селедкой, креметой и зеленью, с кокосовым творогом и черной смородиной.

Масленицу в прошлом году россияне встретили примерно одинаковым количеством порций несладких и сладких блинов. Тогда в топ-пять в Москве попали блины с икрой.

Ранее в марте Банк России подготовил для жителей столичного региона «индекс блинов» и рассчитал стоимость приготовления этого блюда к Масленице. Так, приготовление стопки блинчиков обойдется московской семье из четырех человек в 125 рублей, а подмосковной — 118 рублей.