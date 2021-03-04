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Банк России составил «индекс блинов» для Москвы и Подмосковья

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Экономисты подготовили для жителей Москвы и Подмосковья традиционный «индекс блинов» и рассчитали стоимость приготовления этого праздничного блюда к Масленице, которая в этом году выпала на неделю с 8 по 14 марта, сообщается на сайте Банка России в среду, 3 марта.

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Так, приготовление стопки блинчиков обойдется московской семье из четырех человек в 125 рублей, а подмосковной — 118 рублей. Блины со сгущенкой обойдутся москвичам в 232 рубля, а для жителей Подмосковья — в 225 рублей. На блины с мясом московская семья потратит 289 рублей, а подмосковная — 273 рубля.

Блины с вареньем обойдутся москвичам в 219 рублей, а жителям области — в 189 рублей. На традиционное масленичное блюдо с творогом в столице придется потратить 296 рублей и 266 рублей в Подмосковье.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что мужчины недовольны стоимостью цветов в преддверии Международного женского дня. По ее мнению, причиной роста цен на цветы становятся неравные условия, в которых оказываются российские цветоводы и зарубежные поставщики.

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