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Матвиенко отметила недовольство мужчин ценами на цветы перед 8 Марта

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Стоимость цветов в преддверии Международного женского дня «кусается», мужчины этим недовольны. Об этом в среду, 3 марта, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Скоро 8 Марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов», — отметила она в ходе заседания верхней палаты парламента.

По мнению Матвиенко, причиной роста цен на цветы становятся неравные условия, в которых оказываются российские цветоводы и зарубежные поставщики: дело в том, что НДС для отечественных цветоводов составлял 10%, однако его подняли до 20%.

«А зарубежные идут на льготных условиях», — добавила председатель Совфеда.

Ранее в этот же день член правления Ассоциации цветочного ритейла и основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков рассказал «Известиям», что в текущем году на российском рынке наиболее заметен дефицит голландских цветов, соответственно, больше всего растут цены на тюльпаны.

По его словам, стоимость цветов из Нидерландов не снизится, пока в стране не закончатся местные праздники.

При этом, как выяснили «Известия», многие поставщики говорят о подорожании цветов в два–три раза за год. Рост цен на импортные растения спровоцировали пандемия, курс евро и увеличившаяся стоимость перевозки. А российские подорожали за счет суровой зимы.

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