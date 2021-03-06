Прямой эфир
Общество
Правительство рекомендовало перевести работников старше 65 лет на удаленку
Мир
Украина отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году
Авто
С 5 апреля на улицах с критической загрузкой изменится тариф на парковку
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей-нарушителей
Общество
Следующий учебный год в школах России планируют начать в очном формате
Мир
В Венгрии приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca
Авто
В Москве введут ограничения на движение транзитных грузовиков более 3,5 т
Наука
Экипаж МКС вышел в открытый космос для проведения технических работ
Общество
«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России на 10%

Украина отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Энергосистема Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году, рассказал и. о. министра энергетики Юрий Витренко в ходе онлайн-встречи с главой минэрго Литвы Дайнюсом Крейвисом.

Убыльное дело: почему Украина продолжает вымирать
Страна оказалась в зоне демографического торнадо

«В 2022 году ОЭС (объединенная энергетическая система. — Ред.) Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдет в изолированный режим работы», — приводятся его слова на сайте кабмина Украины в пятницу, 5 марта.

После этого в 2023 году произойдет полная синхронизация ОЭС с ENTSO-E (европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии. — Ред.). Отмечается, что это также обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии на Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры.

Также Витренко очертил ряд задач для ускорения синхронизации, среди которых модернизация энергетической инфраструктуры — генерирующего оборудования и сетей.

«Мы понимаем, что Украина имеет проблему с поставками электроэнергии из Европы при пиковых нагрузках. Поэтому рассматриваем возможность расширения, строительства новых генерирующих мощностей, которые удовлетворили бы наши потребности»,— отметил он.

23 февраля Витренко заявил, что для отказа от импорта электроэнергии из России на Украине необходимо провести ремонт соответствующей инфраструктуры, так как ее значительная часть уже не работает.

16 февраля Витренко отмечал, что власти Украины выступают против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, но вынуждены это делать из-за угрозы веерных отключений электричества.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021