Украина отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году

Энергосистема Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году, рассказал и. о. министра энергетики Юрий Витренко в ходе онлайн-встречи с главой минэрго Литвы Дайнюсом Крейвисом.

«В 2022 году ОЭС (объединенная энергетическая система. — Ред.) Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдет в изолированный режим работы», — приводятся его слова на сайте кабмина Украины в пятницу, 5 марта.

После этого в 2023 году произойдет полная синхронизация ОЭС с ENTSO-E (европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии. — Ред.). Отмечается, что это также обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии на Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры.

Также Витренко очертил ряд задач для ускорения синхронизации, среди которых модернизация энергетической инфраструктуры — генерирующего оборудования и сетей.

«Мы понимаем, что Украина имеет проблему с поставками электроэнергии из Европы при пиковых нагрузках. Поэтому рассматриваем возможность расширения, строительства новых генерирующих мощностей, которые удовлетворили бы наши потребности»,— отметил он.

23 февраля Витренко заявил, что для отказа от импорта электроэнергии из России на Украине необходимо провести ремонт соответствующей инфраструктуры, так как ее значительная часть уже не работает.

16 февраля Витренко отмечал, что власти Украины выступают против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, но вынуждены это делать из-за угрозы веерных отключений электричества.