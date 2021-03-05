В Москве с 5 апреля изменится стоимость эвакуации автомобилей

В Москве с 5 апреля изменится стоимость эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы, передает телеканал «Известия».

К примеру, отправка на спецстоянку автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил обойдется владельцу в 6450 рублей. Сейчас стоимость эвакуации составляет 5595 рублей.

Если внести оплату до получения машины, применят скидку 25%, и тогда нужно будет заплатить 4837 рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.