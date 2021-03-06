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Шутки в сторону: почему Украина поссорилась со Словакией

Премьер-министру Словакии пришлось извиняться перед Киевом
Фото: REUTERS/Olivier Hoslet
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Шутки в сторону: почему Украина поссорилась со Словакией
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2021-03-05 16:26:01
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Украина снова поссорилась с соседним государством. На этот раз конфликт спровоцировал премьер-министр Словакии Игор Матович. Чиновник в шутку заявил журналистам, что Братислава может расплатиться с Россией за вакцину от коронавируса украинским Закарпатьем. Позже главе словацкого правительства пришлось извиниться перед Киевом. «Известия» разбирались в подробностях инцидента.

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Смех без правил

Премьер-министр Словакии Игор Матович пошутил об условиях поставки российской вакцины от коронавируса Sputnik V. Журналисты спросили чиновника о том, что Братислава пообещала Москве в обмен на препарат. «Закарпатскую Украину», — ответил глава словацкого правительства. Позже Матович уже более серьезно добавил, что многие думают, что договоренности с Россией как будто автоматически предусматривают предательство Словакии, но это не так. «Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», — сказал он.

Заявление премьер-министра Словакии вызвало возмущение в Киеве. Буквально через несколько минут после публикации интервью Матовича слово взял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Пусть меняет [вакцину] на несколько регионов Словакии», — предложил он. Украинское внешнеполитическое ведомство также выразило протест временному поверенному в делах Словакии на Украине Матушу Корбу. Кроме того, Киев потребовал официальных извинений от Братиславы. За дело взялись и неизвестные вандалы. На здании консульства Словакии в Харькове они краской написали фразу «Меняем Словакию на Крым».

Шутки в сторону
Здание министерства иностранных дел в Киеве

Здание министерства иностранных дел в Киеве

Фото: РИА Новости/стрингер

Словацкие чиновники отреагировали сдержанно. «Я сегодня общался с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра», — сказал глава МИД Словакии Иван Корчок. Он добавил, что несколько дней назад в Киеве прошли продуктивные переговоры о двусторонних отношениях. Позже неадекватными свои слова назвал и сам Игор Матович. В МИД Украины сообщили, что удовлетворены этими заявлениями. «Если бы Словакия сразу не извинилась за эти слова, мы бы пошли на дальнейшие шаги, потому что такие вещи прощать нельзя», — подчеркнул Кулеба.

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«Мы придем за вами»

Закарпатье не первый раз становится поводом для дипломатических конфликтов. Уже несколько лет Украина спорит по гуманитарным вопросам с соседней Венгрией. Дело в том, что в самых западных районах Закарпатья значительную часть населения составляют этнические венгры, которых защищает Будапешт. Первые проблемы в отношениях двух стран начались в 2017 году, когда Венгрия протестовала против украинского закона об образовании. В 2019 году возмущение вызвал закон о насаждении мовы.

В 2020 году отношения Венгрии и Украины пережили несколько кризисов. Весной Будапешт выступил против проекта административной реформы, которая предусматривала ликвидацию Береговского района Закарпатья, где большинство составляют этнические венгры. Осенью в ходе местных выборов на Украине Будапешт прямо поддержал Партию венгров. Будапешт разрешил находящимся в Венгрии жителям Закарпатья пересечь границу, проголосовать на Украине, а потом вернуться без обязательства отбывать 14-дневный карантин.

Шутки в сторону
Пограничник международного автомобильного пункта на украинско-венгерской границе

Пограничник междунарожного автомобильного пункта пропуска на украинско-венгерской границе

Фото: Global Look Press/Serhii Hudak

В декабре отношения двух стран ухудшились еще больше. Украинские силовики провели обыски у венгров Закарпатской области. В правоохранительных органах сообщали, что обнаружили печатные материалы, которые популяризируют идеи этнической автономии в регионе. Усугубил ситуацию видеоролик, на котором мужчина в камуфляже и балаклаве на фоне флага «Правого сектора» (запрещен в России) угрожает венграм. «Мы знаем каждого из вас. Внимательно следите за своими мыслями и мечтами об автономии. Иначе мы придем за вами и вашими детьми», — предупредил неизвестный. Венгерские евродепутаты заявили, что Киев создает ситуацию гражданской войны.

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Конец истории

Украина также периодически спорит с другими странами из-за разных оценок исторических событий. Так, в феврале 2021 года Киев поссорился с Берлином. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за сохранение связей с Россией. По его словам, разногласия двух стран ранее заканчивались трагически. Политик напомнил, что в июне исполнится 80 лет со дня нападения Германии на СССР, а жертвами войны в Советском Союзе стали 20 млн человек.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Штайнмайера. По словам дипломата, президент ФРГ «подхватил десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что Германия якобы несет историческую ответственность за варварские преступления только перед Россией». По мнению Мельника, приравнивать СССР к РФ недопустимо, ведь такая трактовка ведет к пренебрежению жертвами других народов, в первую очередь украинцев. В Германии решили не вступать в продолжительную полемику. «Текст интервью говорит сам за себя», — ответил Штайнмайер.

Шутки в сторону
Факельное шествие в честь 112-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в Киеве

Факельное шествие в честь 112-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в Киеве

Фото: ТАСС/Анна Марченко

Ряд государств также выступают против героизации националистов на Украине. Так, Польша и Израиль выразили свое возмущение после состоявшегося в Киеве 1 января факельного шествия в честь дня рождения Степана Бандеры. «Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима», — заявил посол Израиля. Посол Польши назвал Бандеру идеологом преступлений и ненависти, а демонстрацию в Киеве — позорной.

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Борьба с комплексами

Эксперты говорят, что Украина сама провоцирует конфликты. «Шутка словацкого премьер-министра была действительно неуместной. Но Киеву следовало бы больше смотреть на свои действия. Украина на протяжении многих лет игнорирует права других народов, пытается построить моноэтническое государство с националистической идеологией. Такая политика вызывает закономерное раздражение как внутри страны, так и за ее пределами. И слова главы правительства Словакии лишь демонстрируют отношение к Киеву в Европе», — отмечает в беседе с «Известиями» политолог Александр Дудчак.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин говорит, что отношения с другими странами портятся из-за комплексов украинского руководства. «У Украины много амбиций, но на деле она борется с Молдавией за звание самой бедной страны Европы. Как и всем людям с уязвленным самолюбием, киевским политикам приходится постоянно самоутверждаться. Скандалить, доказывать правоту, ставить кого-то на место. С этим связаны периодические ссоры с соседями. На самом деле, украинским политикам лучше было бы начать по-человечески руководить государством. Но как раз этого-то сделать и не получается», — отмечает эксперт.

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