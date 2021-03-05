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В ВОЗ заявили о серьезных опасениях в связи с паспортами вакцинации в ЕС

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Планы по введению Еврокомиссией паспортов вакцинации в странах Европейского союза вызывают серьезные опасения. Об этом сообщил в пятницу, 5 марта, глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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«Мы должны объединять науку и политические реалии. Мы как организация работаем, беря за основу науку. Но мы понимаем, что правительства сталкиваются с политической реальностью. Тем не менее есть серьезные опасения. Мы не знаем, как долго держится иммунитет после вакцинации от коронавируса. Вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни, но не обязательно заражение других людей», — сказал представитель ВОЗ изданию Welt.

Он добавил, что вакцинация усугубляет неравенство между людьми, так как есть те, которые вакцинировались, и те, кто не хочет прививаться по каким-либо причинам.

«Привитые получают паспорт, те, у кого нет прививки? — не получают. Наконец, кому нужен паспорт вакцинации? Прежде всего молодежи <…> Однако они далеко не первые в очереди на вакцинацию», — объяснил Клюге.

Он отметил, что введение паспортов вакцинации неминуемо, однако это не рекомендация ВОЗ.

Ранее, 3 марта, в ВОЗ заявили о преждевременности введения паспортов вакцинации от COVID-19. До этого, 15 февраля, в организации отметили, что для подобных документов пока не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение COVID-19.

Как рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 1 марта, электронный паспорт вакцинации создается в Евросоюзе для обеспечения безопасных поездок. По ее словам, законодательная основа для создания документа будет представлена в марте.

Документ планируют подготовить уже к лету. Многие страны, экономика которых сильно зависит от туризма, поддержали эту идею. Однако не все государства Европы разделяют такой же оптимизм. Некоторые страны выступили против введения сертификатов, в их числе Франция и Бельгия.

В России заявили, что будут следить за процессом введения электронных сертификатов о вакцинации в ЕС. Если этот проект реализуется, то это «станет предметом глубокого анализа и будущих контактов с европейцами по этому поводу».

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