Лавров назвал идею ЕС о ковид-паспортах противоречащей принципу добровольности

Решение Европейского союза о введении паспортов вакцинации от коронавируса противоречит принципу добровольности. Об этом 2 марта заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Министр отметил, что введение ковид-паспортов будет заставлять людей делать прививку от COVID-19, так как перемещение между странами для жителей Евросоюза — обычное дело.

Лавров также выразил надежду на то, что решение ЕС не будет дискриминировать граждан России.

«Как это скажется на возможностях российских граждан, пока еще не могу ничего сказать. Надо дождаться окончательной развязки в этом вопросе. Мы на своем уровне проинформировали наших евросоюзовских коллег о том, что мы рассчитываем на принятие решений, которые не будут дискриминировать российских граждан», — добавил Лавров.

25 февраля глава Европейского парламента Давид Сассоли во время видеоконференции с лидерами Евросоюза заявил, что введение сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции будет способствовать восстановлению мобильности в Евросоюзе.

Возможность введения паспортов путешественников 15 февраля оценили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что для подобных документов пока не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение COVID-19.

28 января Европейский союз согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Отмечалось, что сертификаты будут использоваться в медицинских целях и не станут обязательными к исполнению.