Глава Европарламента объяснил необходимость введения сертификатов вакцинации

Введение сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции будет способствовать восстановлению мобильности в Евросоюзе. Об этом 25 февраля заявил глава Европейского парламента Давид Сассоли во время видеоконференции с лидерами Евросоюза.

«Нам нужна общеевропейская политика, чтобы возобновить мобильность, движение внутри Евросоюза. Многие страны попытались установить собственные правила. <…> Нам необходимо найти инструменты для восстановления мобильности. Но эта политика должна быть справедливой и исключать дискриминацию. Считаю, что таким инструментом мог бы быть сертификат вакцинации», — заявил глава Европарламента.

Возможность введения паспортов путешественников 15 февраля оценили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что для подобных документов пока не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение COVID-19.

28 января 2021 года Европейский союз согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Тогда отмечалось, что сертификаты будут использоваться в медицинских целях и не являются обязательными к исполнению. Согласованные государствами — членами ЕС принципы призваны поддержать совместимость сертификатов о вакцинации внутри Евросоюза.