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Отправление скоростного поезда в Лондоне задержали на 2,5 часа из-за кота

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Отправление высокоскоростного поезда из Лондона в Манчестер задержали на 2,5 часа из-за забравшегося на крышу состава кота. Об этом в четверг, 4 марта, сообщила газета The Guardian.

Инцидент произошел на Юстонском вокзале. Снять животное не представлялось возможным из-за близко расположенных высоковольтных линий, пишет сайт kp.ru. Оставлять его там и отправить поезд тоже было невозможно, поскольку животное бы погибло.

Кот не желал слезать самостоятельно, поэтому пассажиров перевели в другой поезд — для них задержка отправления не была столь существенной. Через 2,5 часа к поезду подогнали мусорный бак, на который пушистый безбилетник и спрыгнул.

«Мы часто имеем дело с птицами, но это первый раз, когда на крыше поезда решил покататься кот. На этот раз любопытство его не сгубило, и мы рады, что он не потратил одну из девяти жизней», — приводит слова работника вокзала Джо Хендри телеканал «Звезда».

Сотрудники железнодорожной компании Avanti West Coast заверили, что питомец остался цел и невредим, пишет «Ридус». Оказавшись на земле, кот не стал убегать. Он спокойно пошел по перрону по своим делам, отмечает телеканал «360».

28 февраля сообщалось, что авиалайнер, выполнявший рейс из Судана в столицу Катара Доху был вынужден вернуться в аэропорт из-за неожиданного появления агрессивного кота в кабине пилотов.

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