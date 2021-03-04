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Расходы на услуги ЖКХ предложили сокращать с помощью смарт-решений

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В партии «Новые люди» предложили смарт-решения, делая дома энергоэффективными и сократив таким образом расходы жильцов на жилищно-коммунальные услуги. Об инициативе представители партии 4 марта рассказали телеканалу РЕН ТВ.

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«Как-то вот в ЖКХ принято, что цена всегда растет. Пора это изменить, но для этого нужны, конечно, инвестиции. И вот сейчас мы нашли схему, по которой выиграют и жители домов, и управляющая компания, и выигрывают банки, которые финансируют всю реконструкцию, энергосбережения», — заявил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Для того, чтобы уменьшить платежи за жилищно-коммунальные услуги, члены партии предложили смарт-решения в энергосервисе, чтобы жители дома могли оценить затраты на устранение энергопотерь, целесообразность и окупаемость вложенных средств.

«Допустим, мы посмотрели: у вас «сифонит» подвал, чердак, стены надо утеплить. Смотрит затраты, эффект и оценивает, будет ли целесообразно вам это реализовывать», — пояснил председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ партии Станислав Шубин.

По мнению членов партии, делать дома энергоэффективными выгодно всем: банкам, поставщикам ресурсов, у которых будет меньше потерь, и главное — самим жителям. В партии предложили ввести налоговые льготы для домов с высоким классом энергоэффективности — таким образом, собственники будут заинтересованы в проведении капитального ремонта.

Не позднее пяти лет после сдачи в эксплуатацию здание включают в программу капитального ремонта. Собственники делают выбор: либо их деньги пойдут в «общий котел» и тогда сроки капремонта определяет региональный оператор, либо на специальный счет, который открывают сами жители и решают самостоятельно, когда потребуется ремонт.

В случае срочной необходимости дому ремонта банки могут предоставить заемщикам кредиты — заемные средства будут формироваться за счет обязательных взносов.

Ранее 4 марта эксперты порекомендовали жильцам экономить на жилищно-коммунальных затратах, отказавшись от мусоропровода.

При этом специалисты напомнили, что мусоропроводы относятся к общему имуществу дома, поэтому отказаться от их использования можно на основании решения общего собрания собственников и только в отношении всего дома.

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