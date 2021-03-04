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Россиянам назвали способ сэкономить на услугах ЖКХ

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Сэкономить на услугах ЖКХ поможет отказ от мусоропровода в многоквартирном доме. Об этом в четверг, 4 марта, «РИА Новости» рассказали эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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По их мнению, отказавшись от мусоропровода, каждая квартира сможет сэкономить в среднем около 1 тыс. рублей в год. По словам специалистов, мусоропроводы в домах требуют дополнительных затрат на чистку и перемещение мусора из дополнительной площадки сбора отходов. Кроме того, в доме с мусоропроводом нужно обязательно мыть площадки каждый день, что тоже предусматривает дополнительные траты.

Специалисты напомнили, что мусоропроводы относятся к общему имуществу дома, поэтому отказаться от их использования можно на основании решения общего собрания собственников и только в отношении всего дома. Для того чтобы его заварили, нужно согласие 50% жильцов, отмечает телеканал «360». Полный демонтаж мусоропровода делают нечасто, поскольку такой тип работ требует внесения в проект дома.

19 февраля общественники предложили начислять малоимущим субсидии на оплату ЖКУ при наличии долгов. В настоящее время субсидии перестают начислять, если получатель в течение двух месяцев не оплачивает коммуналку.

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