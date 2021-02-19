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Капитальные работы: власти активизируют ремонт жилых зданий в столице

Как изменилась московская программа
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Пандемия внесла коррективы в московскую программу капитального ремонта многоквартирных домов в 2020 году, часть работ пришлось переносить на этот год. Как эта пауза сказалась на реализации программы и ее выполнении в ближайшем будущем, а также о том, как информация о ремонте будет доноситься до граждан — читайте в материале «Известий».

Как сообщил «РИА Недвижимости» генеральный директор ФКР Москвы Артур Кескинов, за весь 2020 год ФКР провел капитальный ремонт более 1,1 тыс. крыш и почти 1,5 тыс. фасадов. К переносу был рекомендован минимум видов работ, прежде всего инженерных систем, проходящих в квартирах.

«Ни для кого не секрет, что 2020 год был крайне сложным. В связи с вынужденной приостановкой мы скорректировали графики завершения сезонных работ — речь прежде всего о замене стояков в жилых помещениях», — рассказал Артур Кескинов. По его словам, почти в 1,5 тыс. домов отдельные работы перенесены на 2021 год.

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В этом году ограничительные меры наверняка будут сняты, и фонд получит возможность наверстать упущенное. О том, что все работы, перенесенные с 2020 на 2021 год, будут выполнены в полном объеме, еще в середине прошлого года сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. «Программа текущего года будет отличаться от прошлогодней — объемы станут больше», — подтвердил в интервью глава ФКР.

Наверстать упущенное

В этом году будет капитально отремонтировано около 2,5 тыс. домов, замене подлежит 3 тыс. лифтов, у которых истек срок эксплуатации в 25 лет.

Помимо капремонта обычных жилых домов, фонд займется и ремонтом жилых домов, являющихся объектами культурного наследия. Всего в региональную программу столицы вошло более 380 таких домов. По ним ведется активная и системная работа. В первый этап, на 2021– 2022 год, было включено 150 таких домов, для них уже разработана проектно-сметная документация.

«Отдельно стоит сказать о домах-памятниках, обладающих сложным и богатым архитектурным декором, требующим реставрации. С 2020 года благодаря поддержке из городского бюджета началась новая программа для проведения реставрационных работ в рамках капремонта», — сообщил Артур Кескинов. До 2023 года будет отремонтировано и отреставрировано 22 объекта по данной программе. В девяти из них уже начаты работы. Кстати, к ним допускаются только подрядчики со специальными лицензиями Министерства культуры. Капремонт жилых домов-памятников — дело тонкое и крайне специфичное.

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Планы на «трехлетку»

Программа капремонта в столице является самой большой в стране. И это естественно, так как Москва — один из крупнейших мегаполисов мира. За время ее реализации — она стартовала в Москве в 2015 году — отремонтировано почти 9 тыс. домов. В целом она охватит все дома столицы, за исключением признанных аварийными и вошедших в программу реновации, то есть порядка 28 тыс. зданий.

Объем столичной программы капитального ремонта составляет 10% площади всех домов и почти четверть всех лифтов, включенных в региональные программы капремонта по всей России. В долгосрочных планах столичного руководства — ремонт более чем 350 тыс. инженерных систем и конструкций, приведение в порядок всего газового оборудования и замена 112 тыс. лифтов.

Рассчитана столичная программа до 2044 года. Внутри этого большого периода она делится на «трехлетки». Согласно краткосрочному плану по капремонту на 2021–2023 годы, по словам Петра Бирюкова, в столице будет отремонтировано около 4,5 тыс. многоквартирных домов общей площадью 34,2 млн кв. м и заменено более 8 тыс. лифтов.

С 2016 года для удобства населения ФКР развивает онлайн-сервисы, с помощью которых информирует граждан о своих планах. Так, на сайте fond.mos.ru размещена интерактивная карта с указанием всех домов, в которых на 2022–2023 запланирована замена лифта.

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«Если собственника интересует расширенная информация, то для ее получения на портале мэра Москвы работает сервис, который позволяет видеть и контролировать информацию на каждом этапе реализации программы, узнавать о накопленных средствах по дому в целом и по квартире в частности», — объясняет Артур Кескинов.

Один из важнейших вопросов для ФКР Москвы — создать живой и продуктивный диалог с жителями. Фонд активно использует цифровые сервисы, помогающие решить данный вопрос. Так, осенью прошлого года стартовал пилот городской платформы «Электронный дом». В рамках этого проекта собственники помещений порядка 250 домов, где капремонт запланирован на 2022 год, могли проводить онлайн-собрания и голосовать за предложенные работы.

«Мы предоставляли перечень обязательных мероприятий с учетом технического состояния дома, объясняли, почему они необходимы, и предлагали список дополнительных, которые они могли обсудить, чтобы сформировать свои предложения», - разъясняет Артур Кескинов. Так что принимать решения о капитальном ремонте в современной Москве впредь будут с учетом мнения граждан, которые смогут влиять на процесс на всех стадиях подготовительных работ.

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