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Украинский депутат сравнил вакцинацию с заправкой танков

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Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Юрий Бойко провел аналогию между вакцинацией и заправкой танков российским топливом. Свою позицию парламентарий высказал 3 марта в эфире телеканала «Наш».

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«Что касается запрета на российскую вакцину я могу ответить очень просто. Все же знают, что у нас украинские танки заправляются российским дизтопливом. <…> У нас на боевое дежурство танки Украины, БТРы заправляются российским дизтопливом», — указал Бойко.

При этом депутат поинтересовался, что в таком случае мешает закупать вакцину, как и топливо, у России.

Накануне еще один украинский депутат Алексей Гончаренко подсчитал, что при нынешних темпах вакцинации все граждане Украины получат прививку примерно через сто лет.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса оксфордской вакциной Covishield во время своего визита в Луганскую область. Тем самым украинский лидер стремился подать гражданам пример и продемонстрировать качество вакцины.

За день до этого вакцинацию на Украине раскритиковал экс-президент страны Петр Порошенко. Он указал, что вакцина от COVID-19 производства компании AstraZeneca, поставленная в конце февраля, по словам врачей, оказалась сомнительного качества.

23 февраля сообщалось, что на территории Украины зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Регистрация препарата в стране началась 15 февраля. Вакцинация населения началась на следующий день. Также отмечалось, что из Индии в страну доставили 500 тыс. доз Covishield.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране запретили он.

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