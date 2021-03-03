Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Саркози не исключил обращения в ЕСПЧ в связи с приговором по делу о коррупции
Общество
Названы даты сдачи ОГЭ для девятиклассников
Мир
В Совфеде пообещали ответ на санкции США с учетом интересов России
Мир
Украинский депутат раскритиковал темпы вакцинации в стране
Мир
МИД обвинил США в неприкрытом вмешательстве в дела России
Общество
Пользователи Сети сообщили о мощном граде в Москве
Мир
Папа римский Франциск предсказал новый Всемирный потоп
Мир
В Австрии 41 человек умер после прививки вакциной Pfizer/BioNTech
Мир
Правящая партия ФРГ выступила за облегчение визового режима с Россией
Сюжет:

Украинский депутат раскритиковал темпы вакцинации в стране

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При нынешних темпах вакцинации все граждане Украины получат прививку примерно через 100 лет. Об этом во вторник, 2 марта, заявил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, его слова приводит сайт партии.

Нескорая помощь: как на Украине реформируют здравоохранение
Врачи уезжают в Польшу, пациенты задыхаются без кислорода

«Давайте ответим на вопрос, что происходит в стране. Зимбабве вакцинируется, Украина не вакцинировалась еще несколько дней назад. Сейчас темпы вакцинации такие, что уйдет около ста лет на то, чтобы провакцинировать украинцев», — подсчитал парламентарий.

Гончаренко добавил, что вызывает вопросы и препарат, который используется для вакцинации.

«Где китайская вакцина, за которую мы заплатили почти миллиард гривен? О ней тишина. Где Pfizer? Тишина. Вместо этого мы заплатили новые 1,5 миллиарда гривен и получили даже не AstroZeneca, а какую-то индийскую копию, которой вакцинируем граждан», — посетовал депутат.

Накануне вакцинацию на Украине раскритиковал экс-президент страны Петр Порошенко. Он указал, что вакцина от COVID-19 производства компании AstraZeneca, поставленная в конце февраля, по словам врачей, оказалась сомнительного качества.

О том, что на Украине зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford, стало известно 23 февраля. Регистрация препарата в стране началась 15 февраля. Отмечалось, что из Индии в страну доставили 500 тыс. доз препарата.

При этом в первую очередь прививку получают медики. Однако многие из них вакцинироваться отказываются из-за недоверия к завезенному в страну препарату. В связи с этим, как сообщалось, вакцину приходится утилизировать. В министерстве здравоохранения страны это объяснили правилами и особенностями упаковки вакцины.

Помимо этого, замминистра здравоохранения Украины главный санитарный врач Виктор Ляшко 26 февраля заявлял о семи первых сообщениях о неблагоприятных событиях после вакцинации препаратом от AstraZeneca/Oxford.

2 марта президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield во время своего визита в Луганскую область. Тем самым украинский лидер решил подать гражданам пример и продемонстрировать качество вакцины.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021