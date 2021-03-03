Украинский депутат раскритиковал темпы вакцинации в стране

При нынешних темпах вакцинации все граждане Украины получат прививку примерно через 100 лет. Об этом во вторник, 2 марта, заявил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, его слова приводит сайт партии.

«Давайте ответим на вопрос, что происходит в стране. Зимбабве вакцинируется, Украина не вакцинировалась еще несколько дней назад. Сейчас темпы вакцинации такие, что уйдет около ста лет на то, чтобы провакцинировать украинцев», — подсчитал парламентарий.

Гончаренко добавил, что вызывает вопросы и препарат, который используется для вакцинации.

«Где китайская вакцина, за которую мы заплатили почти миллиард гривен? О ней тишина. Где Pfizer? Тишина. Вместо этого мы заплатили новые 1,5 миллиарда гривен и получили даже не AstroZeneca, а какую-то индийскую копию, которой вакцинируем граждан», — посетовал депутат.

Накануне вакцинацию на Украине раскритиковал экс-президент страны Петр Порошенко. Он указал, что вакцина от COVID-19 производства компании AstraZeneca, поставленная в конце февраля, по словам врачей, оказалась сомнительного качества.

О том, что на Украине зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford, стало известно 23 февраля. Регистрация препарата в стране началась 15 февраля. Отмечалось, что из Индии в страну доставили 500 тыс. доз препарата.

При этом в первую очередь прививку получают медики. Однако многие из них вакцинироваться отказываются из-за недоверия к завезенному в страну препарату. В связи с этим, как сообщалось, вакцину приходится утилизировать. В министерстве здравоохранения страны это объяснили правилами и особенностями упаковки вакцины.

Помимо этого, замминистра здравоохранения Украины главный санитарный врач Виктор Ляшко 26 февраля заявлял о семи первых сообщениях о неблагоприятных событиях после вакцинации препаратом от AstraZeneca/Oxford.

2 марта президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield во время своего визита в Луганскую область. Тем самым украинский лидер решил подать гражданам пример и продемонстрировать качество вакцины.