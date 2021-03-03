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AliExpress откроет пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России»

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«Почта России» и «AliExpress Россия» подписали соглашение о стратегическом партнерстве и заключили договор о реализации программ развития логистики для рынка онлайн-торговли в 2021–2025 годах. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

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Как уточняется, партнеры намерены открыть новые пункты, в которые пользователи смогут забирать заказы, в России появится свыше 10 тыс. новых постаматов и пунктов выдачи. Уже в марте 2021 года курьеры «Почты России» начали передавать на дом покупателям заказы, хранившиеся в отделениях почтовой связи и пунктах выдачи, в течение часа.

Продавцы «AliExpress Россия» смогут пользоваться услугами фулфилмента на базе почтового центра «Почты России», расположенного в Новосибирской области, в первом квартале года. Во втором квартале на почте будут собирать и отправлять заказчикам до 25 тыс. заказов каждый день. В перспективе почти половина россиян будет получать товары уже на следующий день после заказа.

«Партнерство «Почты» с таким крупным и технологичным игроком, как «AliExpress Россия», даст возможность участникам рынка получить качественный сервис и новые каналы продаж. Оставаясь универсальным логистическим оператором, мы совместно с партнером планируем разработать платформу для продавцов маркетплейса, обеспечивая им максимально удобные условия по логистике. Уже сейчас отправители могут подключаться к доставке по договору-оферте за 30 минут и сдавать партии посылок в отделениях «Почты», — отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России».

Генеральный директор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев заявил о позитивной оценке расширения сотрудничества, так как оно позволит ускорить и упростить доставку заказов.

«Почта России» является главным логистическим партнером «AliExpress Россия», обрабатывающим более 80% заказов из-за рубежа и доставляющим их по всей стране.

1 марта стало известно, что продавцы AliExpress смогут не платить за доставку первой сотни товаров в любой регион России. Воспользоваться предложением смогут те продавцы, которые с 1 марта начнут пользоваться услугами логистической компании «Цайняо».

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