Продавцы AliExpress получили возможность не платить за доставку

Продавцы AliExpress смогут не платить за доставку первой сотни товаров в любой регион России. Воспользоваться предложением смогут те продавцы, которые с 1 марта начнут пользоваться услугами логистической компании «Цайняо». Об этом 1 марта сообщили в «AliExpress Россия».

Благодаря мерам поддержки со стороны компании «AliExpress Россия» и «Цайняо», на которые выделено около 3 млрд рублей, предприниматели смогут первое время экономить деньги на доставке.

Доставка товаров будет бесплатной вне зависимости от числа заказов, однако вес посылки не должен превышать 30 кг. После отправки 100 бесплатных заказов продавцы будут платить за доставку 69 рублей за посылку.

Руководство компании отметило, что приоритетом для торговой площадки остается поддержка малого и среднего бизнеса, а также расширение локального ассортимента и ускорение доставки.

«AliExpress развивается как настоящий маркетплейс: мы не диктуем продавцам, по какой цене и с какой скидкой продавать. Кроме того, в прошлом году мы ввели ряд мер поддержки российских предпринимателей, включая снижение комиссии, фиксацию тарифов на доставку и субсидирование логистики», — заявил генеральный директор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.

Генеральный директор «Цайняо» в России Вячеслав Савин отметил, что новые услуги сервиса позволят сократить затраты на доставку в два раза, при этом малые предприятия смогут пользоваться всем комплексом услуг, которые доступны для крупного ритейла: от доставок в постаматы до сортировки на региональных складах.

В 2020 году стало известно, что AliExpress предоставит самозанятым гражданам России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса. Для самозанятых физических лиц в 75 регионах страны действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из этих регионов.