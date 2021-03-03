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Названы самые высокооплачиваемые специалисты в Москве

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Врач-ветеринар вызывной службы и монтажник стальных дверей могут получать в Москве до 300 тыс. рублей ежемесячно. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», опубликованные 3 марта «РИА Новости».

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Ветеринар, выезжающий на дом для диагностики и лечения питомцев, должен иметь соответствующее образование и опыт работы от года. А монтажник — обладать трехлетним опытом работы и собственным инструментом.

Зарплаты до 250 тыс. рублей в месяц могут предлагаться дизайнерам интерьеров с трехлетним стажем, специалистам по тендерам с опытом работы от года, а также специалистам IT-сферы. До 200 тыс. рублей может получать программист 1С с опытом работы от пяти лет, техник-керамист и врач-дермакосметолог с опытом работы не менее пяти лет.

Ранее, 1 марта, стало известно, что самую высокую среднюю зарплату в России получают жители Магаданской области — 127 тыс. рублей, на втором месте Чукотский автономный округ — 117 тыс., на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ — 96,6 тыс., а на четвертом — Москва 95 тыс. рублей.

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