Попались на крючкотворстве: Путин потребовал разобраться с зарплатами бюджетников

Владимир Путин отчитал чиновников за подгонку показателей зарплат в социальной сфере. Во время совещания с кабмином он потребовал от правительства и властей регионов тщательно изучить ситуацию не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста. Отдельно президент остановился на оплате труда научных сотрудников. По его мнению, некоторые службы «играют в статистику», чтобы показатели сошлись за счет «каких-то ухищрений». Глава РФ поручил кабмину разобраться со всеми нюансами, чтобы оплата труда в бюджетной сфере была прозрачной, а также потребовал выполнить майские указы, где, в том числе, говорится о реальном повышении зарплат бюджетников.

Всё вроде бы сходится

Профильная тема совещания на этот раз была посвящена совершенствованию института банкротства в стране. Однако услышать выступление первого вице-премьера Андрея Белоусова, который перед началом мероприятия числился как основной докладчик, так и не удалось. Организаторы встречи решили оставить беседу президента с кабмином по этому вопросу за закрытыми дверями. Публично глава РФ обсудил с правительством несколько других важных направлений.

Так, Владимир Путин вернулся к проблеме низких доходов научных сотрудников, которая была поднята 8 февраля во время заседания Совета по науке и образованию. Старший научный сотрудник одного из институтов Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина посетовала на зарплату в размере 25 тыс. рублей. Президент сразу же подчеркнул, что эта цифра абсолютно не сопоставима с заданными ориентирами, которые зафиксированы в майском указе 2012 года. Правительству было поручено обеспечить повышение дохода врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников до 200% от средней заработной платы по региону.

В среду президент обратил внимание на то, что на самом деле сумма высчитывается не от среднего по экономике, а среднего дохода от трудовой деятельности.

Попались на крючкотворстве Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ Фото: пресс-служба президента РФ

— Слушайте, ведь когда мы говорим публично много раз, повторяем одно и то же: среднее по экономике такое-то, — люди же смотрят, тем более речь идет о научных сотрудниках, считать-то умеют не хуже нас с вами, а может быть, и получше. Тогда нужно так и сказать: от среднего дохода от трудовой деятельности, — и объяснить, что это такое, —заявил Владимир Путин.

При этом он подчеркнул: в послании 2019 года особо было обращено внимание властей, что «достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, что здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял». Задача — не дать хорошие результаты в отчётах, а обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов важнейших для общества и страны сфер.

— Очень часто мы видим, во всяком случае, бывает, скажем так аккуратненько, что некоторые наши службы играют в статистику, видим определённую подгонку формальных показателей. В результате что получается? Что по отчётам всё вроде бы сходится. Сходится подчас за счёт различных ухищрений, когда специалистов переводят, как было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках совета, на сокращённый режим работы, на половину или четверть ставки. Нагрузка при этом не снижается, а то и растёт, — возмутился Владимир Путин.

Популярность схемы с переводом на полставки подтвердил «Известиям» доктор физико-математических наук Валерий Шарапов. Чтобы заработать, ученые фокусируются на грантах, но и они помогают не всем.

— Молодому ученому, без имени получить его практически нереально. Плюс грант нельзя писать на разработку чего-то нового, так как результат неизвестен, а отчитываться по нему надо каждый квартал, — рассказал ученый.

Вопросы у научного сообщества вызывает и сложная система выплат за баллы, получаемые при публикации статей. Она зависит от рейтинга журнала и числа участников исследования — баллы делятся на всех авторов. В результате это превратилось в гонку с публикацией максимального количества статей в журналах, зачастую не самого высокого качества. Низкие зарплаты научных сотрудников отталкивают от профессии молодых специалистов, подытожил доктор наук.

Попались на крючкотворстве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

На фоне существующих проблем Владимир Путин потребовал от правительства и властей регионов тщательно изучить ситуацию с зарплатами бюджетников во всех сферах.

— Современные цифровые, информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста, — подчеркнул президент. — Такие возможности, по сути, у нас сегодня есть. То есть на выходе должна быть полная, объективная, исчерпывающая картина.

Также глава РФ поручил проконтролировать, как соблюдаются нормы, устанавливающие соотношение уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений. При этом он предложил учитывать при оценке эффективности работы руководителей научных учреждений уровень заработных плат сотрудников. Президент также считает необходимым установить фиксированную нижнюю планку для зарплат младших научных сотрудников.

Остановить волну

Обсудили на совещании и вакцинацию от COVID в России. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что сейчас в этом процессе задействованы все субъекты РФ.

— В регионы доставлено уже более 4 млн доз двухкомпонентной вакцины, 2 млн доз отгружено и находится в пути, — уточнил глава ведомства.

Развернуто свыше 3,7 тыс. пунктов для получения прививки от коронавируса. Как ранее пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, до марта преимущественно будут использовать «Спутник V». При этом в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи, который стал разработчиком первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19, уже сообщили о полной иммунизации 1,7 млн россиян. Весной в массовой вакцинации будет также широко использоваться препарат «ЭпиВакКорона», который был создан новосибирским центром «Вектор». Кроме того, ожидается, что в гражданский оборот скоро поступит разработка от ФНЦИРИП им М.П. Чумакова. Качество отечественных вакцин больше не вызывает вопросов у международного сообщества.

— Видите, издание The Lancet подтвердило свой высокий статус, безусловно, и объективность, потому что сотни тысяч прививок, которые уже сделаны в России, подтверждают их выводы — объективно и высокопрофессионально. Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу. Практика показывает, что так оно и есть на самом деле, — сказал Владимир Путин.

Именно массовая вакцинация — серьезный фактор, который должен стать главным препятствием для неконтролируемого распространения инфекции, уверен профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Кроме того, нельзя забывать и о том, что многие граждане России уже переболели вирусом, получив антитела. Согласно официальной статистике, в РФ коронавирус был подтвержден у более 4 млн человек. При этом за последние сутки было выявлено свыше 14 тыс. случаев.

Вакцинация сможет приостановить распространение вируса, согласна врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян. По ее словам, в случаях столкновения с вирусом после прививки — заболевание будет протекать в легкой форме или практически незаметно.

— Также уже наблюдается тенденция к выработке коллективного иммунитета, — сказала эксперт «Известиям». — Антитела после перенесенной коронавирусной инфекции сохраняются от шести месяцев и более. Все зависит от количества вирусной нагрузки во время заболевания и реинфекции после первичного контакта.

Между тем, риск роста заболеваемости в РФ по-прежнему остается, несмотря на массовую вакцинацию, полагает Алексей Аграновский.

— Сейчас будет кривая заболеваемости снижаться, в том числе в течение лета. Однако осенью возможен небольшой всплеск, поскольку таковы свойства эпидемии. Эпидемии ОРВИ затухают к теплому сезону и могут вернуться в холодный период. Конечно, это не 100% прогноз, — добавил профессор.

И все же он считает, что даже если это произойдет, то такого мощного всплеска заболеваемости коронавируса, который мы наблюдали недавно, не будет.