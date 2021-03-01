Названы регионы с самой высокой средней зарплатой в России

Самую высокую среднюю зарплату в России получают жители Магаданской области — 127 тыс. рублей, на втором месте Чукотский автономный округ — 117 тыс., на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ — 96,6 тыс., а на четвертом — Москва 95 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества, которое имеется в распоряжении «Известий».

Его критериями стали отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины. Как объясняют авторы исследования, чем больше их соотношение, тем выше позиция субъекта в рейтинге. В итоге в ТОП вошли 37 из 85 российских регионов.



Самый высокий индекс и первое место в рейтинге получила Магаданская область. При средней зарплате в 127 тыс. рублей прожиточный минимум составляет 23,6 тыс. На втором месте ЯНАО — средняя зарплата 96,6 тыс. рублей, прожиточный минимум — 20,1 тыс. На третьем — Сахалинская область с зарплатой 85,8 тыс. рублей и прожиточным минимумом 20,4 тыс.



Также в рейтинг вошли: Чукотка — зарплата 117,8 тыс., прожиточный минимум — 28,4 тыс.; Москва — зарплата 95,3 тыс., прожиточный минимум — 23,8 тыс.; Ненецкий автономный округ — зарплата 81,5 тыс., прожиточный минимум — 21,2 тыс.; Якутия — зарплата 75,5 тыс., прожиточный минимум — 21,2 тыс.; Санкт-Петербург — зарплата 65,4 тыс., прожиточный минимум — 18,4 тыс. Замыкают десятку ХМАО, Мурманская область и Тува.



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Дорого и богато: где в России получают самую высокую зарплату