Поиск справедливости: к чему приведет предписание ФАС «Яндексу»

Прошли первые 10 дней после даты выдачи ФАС предписания в отношении «Яндекса» — компания должна проинформировать регулятора о ходе исполнения. По мнению антимонопольной службы, российский IT-гигант нарушает закон о защите конкуренции, предоставляя преимущество в поисковой выдаче собственным сервисам — «Маркету», «Кинопоиску», «Вертикалям», «Медиасервисам» и другим.

«Яндекс» должен в течение месяца сделать несколько важных шагов. Во-первых, прекратить использовать преимущественные возможности для продвижения своих сервисов в поиске. Во-вторых, опубликовать условия доступа к способам продвижения. В-третьих, обеспечить компаниям, не аффилированным с «Яндексом», возможность пользоваться всеми промоинструментами — интерактивными ответами, визуальными решениями и другими технологиями, наравне с сервисами «Яндекса».

В «Яндексе» заявили, что не согласны с предупреждением и считают, что «исполнение всех перечисленных требований ухудшат качество поиска для пользователя, а значит — положение поиска «Яндекса» на рынке по сравнению с конкурентами». Компания апеллирует к тому, что документ направлен только на одного игрока рынка, и он не обладает монопольным положением. Но сам рынок воспринял решение ФАС с воодушевлением.

Магия «колдунщиков»

«Колдунщиками» принято называть интерактивные ответы на запросы пользователей. Они показываются, как правило, над результатами органической выдачи и технически могут быть настроены для использования не только принадлежащими «Яндексу» сервисами. Но сторонним компаниями доступ к «колдунщикам» не предоставляется, утверждают другие участники рынка. Еще в августе 2020 года Avito, IVI, Profi.ru, Zoon, Дром, Циан, Туту.ру и 2ГИС обращались в ФАС с жалобой на ограничение конкуренции.

Компании ссылались в том числе на исследования: они показывают, что пользователи чаще всего нажимают на ссылки, которые более заметны и располагаются выше в результатах поиска. Считается, что появление «колдунщиков», которые могут недостаточно соответствовать запросу, снижает трафик на другие ресурсы. Таким образом «честные» и релевантные ссылки оказываются на более низких позициях в поисковой выдаче, и пользователь замечает их реже.

— Думаю, что ради «колдунщиков» все и делают свои экосистемы — чтобы выбросить конкурентов… Если «Яндекс» сделает доступ к «колдунщикам» всеобщим и это будет приносит нам трафик, то мы готовы платить за сервис, — считает основатель Superjob Андрей Захаров.

В 2019-м судебный процесс по этому поводу инициировал PROMT — разработчик сервиса автоматизированного перевода на разные языки. Суд компания проиграла. Сейчас регулятор прислушался к мнению других игроков рынка.

— Мы считаем, что это вынесенное ФАС предупреждение в отношении ООО «Яндекс» — очень важный прецедент для российского рынка, — говорит коммерческий директор PROMT Никита Шаблыков. — Вердикт ФАС подтверждает нашу позицию об использовании «Яндексом» антиконкурентных практик, заключающихся в использовании своих уникальных преимуществ как поисковика с большой аудиторией для ограничения конкуренции путем продвижения собственных сервисов. Не хотелось бы спекулировать на COVID-19, но пандемия еще больше повысила значимость интернета как окна для доступа к информации. Мы считаем, что деятельность таких компаний, как «Яндекс», Google, которые одновременно являются платформой для доступа к товарам и услугам всех участников рынка и владеют собственными сервисами, должна быть законодательно отрегулирована.

В «Яндексе» отмечают, что интерактивные подсказки — нормальная мировая практика, которую использует и Google. Компания утверждает, что сейчас пользователи могут видеть расширенные ответы, не связанные с сервисами «Яндекса». «Некоторые требования предписания уже реализованы в поиске», — сказано в заявлении.

В онлайн-сервисе услуг YouDo.com подтверждают, что диалог отрасли с «Яндексом» длится не первый год и выглядит неэффективным, поскольку изменений в части предоставления рынку коммерческого и равного доступа к «колдунщикам» пока не произошло.

Экосистема не может диктовать

Эксперты отмечают: такие платформы, как «Яндекс» и Google, фактически являются не только поисковыми сервисами. Они не просто помогают ориентироваться в интернет-пространстве, а формируют поведение и круг интересов человека. Это нарушает правила честной конкуренции, ведь у сторонних сервисов почти нет возможности заявить о себе. Забота о пользователе приветствуется, но платформа не должна решать, что ему удобно. Смысл честной конкуренции на любом рынке — возможность выбора.

Необходимо законодательное регулирование этой сферы с единым равным подходом ко всем цифровым платформам, уверен президент российской Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Такие практики уже применяются в Евросоюзе и Китае.

— Сегодня мы видим, что нетрансакционные цифровые платформы (поисковики и пр.) имеют концентрацию большой рыночной власти. Именно они напрямую влияют на выбор покупателя — на какую площадку зайти, где и что покупать, чьим сервисом воспользоваться. В западных странах, как мы видим, при обсуждении вопросов недискриминационного доступа к сервисам обсуждается и включается в закон всё, что сегодня представляет современную глобальную цифровую экономику, — отмечает он.

С этими доводами согласен и директор Института права и развития ВШЭ–Сколково, директор антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов. Эксперт считает, что на рынке цифровых продуктов формируется новый тип отношений — экосистема сервисов. Это принципиально новое явление и оно требует иного подхода в регулировании.

— Ключевым отличием экосистем от привычных нам рынков индустриальной экономики является наличие особого типа рыночной власти у организатора экосистемы, который выступает в роли своего рода регулятора для участников целого ряда товарных рынков. Оценивать такую рыночную власть с позиций традиционного антимонопольного регулирования довольно сложно, поскольку оно заточено на анализ состояния конкуренции на конкретном товарном рынке, а не в экосистемах. В ключевых юрисдикциях сейчас проводятся законодательные реформы, направленные на учет такого типа рыночной власти организаторов экосистем или, как их называет свежий европейский законопроект по регулированию цифровых рынков, привратников (gatekeepers). Правила поведения для организатора экосистемы и правила конкуренции внутри экосистемы — это новое направление развития мирового антитраста, — говорит Иванов.

Как регулировать экосистемы, чтобы обеспечить и их развитие, и работу платформ, которые существуют отдельно, — задача для ФАС на ближайшее время. Необходимо учесть много факторов одновременно: связи внутри одной экосистемы, которые могут, например, помешать сервису покинуть ее, наличие альтернативных экосистем и их конкуренцию между собой.

— Сегодня в мировом антимонопольном сообществе сложился консенсус о том, что если не адаптировать антимонопольные правила для учета конкуренции внутри экосистем, динамика и качество конкуренции в цифровой экономике сильно снизится, что неизбежно скажется и на благосостоянии потребителей, и на инновационной динамике. Поэтому вынесение предупреждения «Яндексу» со стороны ФАС можно только приветствовать как индикатор интереса и готовности работать по рынкам цифровой экономики, хотя, конечно, хотелось бы более системного подхода. Давно перезрели и вопрос принятия разработанного нами еще в 2018 году Пятого антимонопольного пакета, и выход антимонопольного регулирования в России на новый уровень, позволяющий комплексно рассматривать проблемы конкуренции в цифровой экономике, — напомнил Иванов.

Предупреждение ФАС — не ущемление позиций «Яндекса» по сравнению с тем же Google, а предоставление IT-компаниям равных возможностей в сфере продвижения собственных продуктов на рынке интернет-поиска.

Поиск альтернативы

Мнение о том, что ФАС каким-то образом ущемляет интересы «Яндекса», опровергает практика регулирования, напоминают эксперты. Например, требование предустанавливать российское ПО на смартфоны (сейчас на всех локализованных аппаратах должны быть установлены 16 видов российских приложений) обеспечивает «Яндексу» комфортное положение на рынке. Ведь в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных представлены продукты «Яндекса». В России позиции национальной IT-компании перед той же Google достаточно защищены.

Предустановка российских сервисов на локализованные смартфоны и планшеты — результат работы антимонопольной службы. Ранее Google пыталась диктовать правила установки ПО не в пользу российских сервисов, но ФАС выступила против и сумела доказать свою позицию во всех судах.

Важно понимать, что сейчас Google уже добровольно предоставляет доступ сторонним сервисам к технологии обогащенных ответов наравне с собственными сервисами, то есть совершает те действия, которые ФАС требует от «Яндекса». Качество поиска улучшится, если пользователь сможет видеть результаты выдачи, релевантные своему запросу, а не только сервисы «Яндекса». Вероятно, нахождение баланса («Яндекс» — это бизнес-структура, и она должна извлекать прибыль) станет темой следующих дискуссий в профессиональном сообществе.

Как бы то ни было, у «Яндекса» осталось менее месяца, чтобы устранить нарушения, указанные в предупреждении антимонопольщиков.