ФАС обязала «Яндекс» прекратить понижать позиции компаний в поисковой выдаче

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала компанию «Яндекс» прекратить понижение позиций других компаний в поисковой выдаче. Об этом говорится 24 февраля в базе данных ведомства.

На исполнение решения «Яндексу» дан месяц. Как следует из решения, компанию обязали прекратить предоставлять собственным сервисам преимущества в поисковике.

Речь идет о «Яндекс.Маркете», «Кинопоиске» и других.

В августе 2020 года в ФАС поступила жалоба на поисковик «Яндекса». Онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon обвинили компанию в злоупотреблении доминирующим положением.

Речь шла о виджете «Яндекса», который помогает пользователям искать билеты, квартиры, объявления и ответы на прочие запросы без перехода на отдельную страницу.

К инструменту допущены, как уверяют представители подавших жалобу компаний, только сервисы «Яндекса», которые таким образом обходят правила ранжирования в поиске и не выводят на обзор пользователей наиболее релевантный запросу ответ.