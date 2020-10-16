Акции «Яндекса» на Мосбирже упали на 4,1% после отмены сделки с TCS Group

Акции российской транснациональной компании «Яндекс» на Московской бирже упали на 4,1% к отметке закрытия предыдущей сессии, они достигали 4 560,2 рубля за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 12:07 мск в пятницу, 16 октября.

К 13:40 мск котировки акций замедлили снижение. Бумаги торговались на уровне 4664 рубля за штуку.

Котировки компании снижаются на фоне новостей о том, что сделка между IT-компанией и TCS Group Holding PLC — головной структурой банка «Тинькофф» — не состоится.

TCS Group Holding PLC объявила ранее в пятницу о прекращении переговоров о возможной покупке группы «Яндексом», сообщает телеканал «360».

22 сентября TCS Group и «Яндекс» объявили о договоренности о покупке интернет-холдингом группы за $5,48 млрд, уточняет НСН. Стороны отмечали, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности, поскольку группа должна пройти комплексную проверку, а интернет-холдингу предстоит получить согласие акционеров на сделку.