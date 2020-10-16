Группа «Тинькофф» отказалась от сделки о продаже с «Яндексом»

Холдинг банка «Тинькофф» TCS Group Holding PLC объявил в пятницу, 16 октября, о прекращении переговоров о возможной покупке группы «Яндексом».

«После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером «Тинькоффа», стороны договорились не продолжать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки были немедленно прекращены», — приводит «РИА Новости» сообщение группы.

22 сентября TCS Group и «Яндекс» объявили о договоренности о покупке интернет-холдингом группы за $5,48 млрд. Стороны отмечали, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности, поскольку группа должна пройти комплексную проверку, а интернет-холдингу предстоит получить согласие акционеров на сделку.

Однако 14 октября издание The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, писало, что Олег Тиньков обсуждает продажу группы «Тинькофф» с основным бенефициаром МТС Владимиром Евтушенковым. По данным собеседника издания, группу могут купить МТС или МТС Банк, а деньги под эту сделку структуры предпринимателя могут привлечь в Сбербанке.

В конце сентября сообщалось, что слияние «Яндекса» и «Тинькофф» может повлиять на всю российскую экономику. Прибыль экосистемы в 2021 году составит около $1,1 млрд, а потенциальная капитализация корпорации оценивается в $25 млрд.

11 марта TCS Group заявила о рекордной чистой прибыли за IV квартал и 2019 год и объявила о первой выплате промежуточных дивидендов за 2020 год. Чистая маржа в прошлом году выросла на 43% по сравнению с 2018 годом, составив 86,8 млрд рублей.