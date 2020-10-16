На вольных правах: почему «Тинькофф» и «Яндекс» отказались от сделки

На фоне новостей о прекращении переговоров «Яндекса» и «Тинькофф» акции компаний торгуются в рамках нормальной рыночной волатильности: их стоимость изменилась всего на 2% на 15:30 мск, следует из данных Мосбиржи. По информации инвесткомпаний, бумаги IT-гиганта оценены справедливо, а банка — ниже реальной стоимости . На рынке новости о возможной покупке не считают информационным вбросом. «Яндекс» продолжит налаживать партнерства с другими финансовыми организациями, ожидают эксперты. В то же время «Тинькофф» планирует своими силами нарастить клиентскую базу до 20 млн человек к 2023 году, заявили в компании.

Много шума

TCS Group (владеет банком, страховой и инвестиционной компаниями под брендом «Тинькофф») прекратила переговоры с «Яндексом» о покупке 100% акций IT-гигантом финансовой корпорации. Об этом TCS Group сообщила в пятницу , 16 октября, на сайте Лондонской биржи. «Яндекс» на своем сайте официально подтвердил отказ от сделки , сообщив, что в ходе переговоров не удалось прийти к единому решению об окончательных условиях.

Ранее, 22 сентября, «Яндекс» и «Тинькофф» сообщили о потенциальной покупке IT-компанией банка за $5,5 млрд. В последние недели акции компаний уже откатились от пиковых значений. Главный акционер TCS Group Олег Тиньков 4 октября в своем Instagram сообщал, что сделка состоится с вероятностью «50 на 50». 14 октября в СМИ появилась информация о том, что МТС Банк (входит в АФК «Система») может купить TCS Group. В «Тинькофф» заявили «Известиям», что не вели переговоров ни с кем, кроме «Яндекса», и не планирует вести их в перспективе.

На вольных правах Фото: РИА Новости/Нина Зотина

— В наших планах — развиваться самостоятельно, мы огромная экосистема с 11 млн клиентов. Ближайшая цель — 20 млн клиентов в 2023 году, — сообщил «Известиям» представитель «Тинькофф».

МТС и АФК «Система» воздержались от комментариев.

В письме сотрудникам банка Олег Тиньков сообщил, что лично принял решение разорвать сделку с «Яндексом». По его словам, переговоры с IT-гигантом начались с «объединения, поисков синергий, быстрого роста клиентской базы и желания построить самую большую частную компанию России». По факту «Яндекс» хотел просто купить «Тинькофф» со всеми вытекающими последствиями, говорится в письме.

На вопрос «Известий» о том, было ли сообщение о потенциальной сделке «Тинькофф» и «Яндекса» информационным вбросом, повысившим стоимость акций компаний, в Банке России заявили, что ЦБ проводит предварительный анализ всех необычных сделок с ценными бумагами на предмет установления признаков инсайдерской торговли.

На вольных правах Олег Тиньков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— О наличии таких признаков или выявлении подозрительных операций мы сообщим уже после окончания расследований, в том числе чтобы опосредованно не воздействовать на котировки, — сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

В ФАС «Известиям» сообщили, что вопросы манипулирования ценами акций могут быть рассмотрены Банком России в рамках его компетенций.

В пределах нормы

На фоне новостей о переговорах 22 сентября бумаги обеих компаний резко подорожали: «Тинькофф» — на 11%, до 2165 рублей за акцию, а «Яндекс» — на 8%, до 4900 рублей за акцию. После того как стало известно о развале сделки, стоимость бумаг компаний сокращалась значительно медленнее: на 2,1%, до 1836 рублей, у «Тинькофф» и на 2,2%, до 4650 рублей, у «Яндекса» на 15:30 мск, следует из данных Московской биржи, с которыми ознакомились «Известия».

Сейчас изменение стоимости акций «Тинькофф» и «Яндекса» — в пределах нормальной рыночной волатильности (+/– 5% в день), пояснил инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Из цены уходит «спекулятивная составляющая». Аналитики инвесткомпании считают, что сейчас акции «Яндекса» оценены справедливо, а «Тинькофф» — немного недооценены.

На вольных правах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для «Яндекса» новость о приобретении Тинькофф Банка открывала значительные и быстрые перспективы, а новость об отмене сделки умеренно негативна, но не трагична , считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Однако, по его словам, стоимость бумаг компаний может значительно подешеветь не на собственных новостях, а в случае обрушения акций глобального хайтека в целом: его амплитуда может составить 12–15%.

— Вряд ли новости о потенциальной покупке «Яндексом» «Тинькофф» были информационным вбросом, поскольку обсуждение сделки официально подтвердили обе стороны, — уверен Леонид Делицын.

Сделка была более позитивна для «Яндекса», поэтому и потенциал падения — возврата к среднему уровню оценки — у него значительно больше , считает управляющий активами «БКС Мир Инвестиций» Андрей Русецкий. При этом у стоимости акций «Тинькофф» уже есть ориентир: $27,6 за акцию, которые готов был заплатить «Яндекс», подчеркнул эксперт.

Рынок крайне позитивно отреагировал на новости компаний в сентябре: это говорит о том, что появление мощных экосистем востребовано и инвесторы готовы вкладывать средства в подобные проекты, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Он подчеркнул, что сложности интеграции могли быть связаны с банковской лицензией, которая накладывает ряд ограничений на технологический бизнес.

На вольных правах Фото: ТАСС/Владимир Гердо

У «Яндекса» по-прежнему имеется значительный запас ликвидности на счетах, что позволяет применять широкий спектр решений для расширения финансовых сервисов после срыва переговоров с «Тинькофф»: самостоятельный запуск новых проектов, покупка более мелких игроков, партнерства, рассказал аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Артем Михайлин.