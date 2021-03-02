В США признали Су-35 одним из самых красивых современных истребителей

Российский самолет Су-35 занял вторую строчку в рейтинге самых красивых современных истребителей в мире. Об этом во вторник, 2 марта, свидетельствуют данные американского издания Defence Blog.

На первом месте находится американский F-22 Raptor (40%), Су-35 набрал 14% голосов, на третьем месте оказался французский Dassault Rafale (13%). Истребитель ВВС США F-15 Eagle (12%) и европейский Typhoon (5%) оказались на последующих позициях.

Отмечается, что российский Су-35 имеет дальность полета свыше 3500 километров без дозаправки, тогда как у F-22 Raptor весьма ограниченный запас топлива (всего 8,2 т), что не позволяет ему долго находиться в воздухе.

Ранее, 9 февраля, сообщалось, что Су-35 Западного военного округа (ЗВО) отработал уход от средств противовоздушной обороны (ПВО), спрятавшись за бомбардировщик.

2 января многоцелевые истребители Су-35 поступили на вооружение в объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО). Отмечалось, что боевые самолеты задействованы в выполнении учебно-боевых задач.

В начале января стало известно, что многоцелевые истребители Су-35 поступили на вооружение в объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В ноябре 2020 года американское издание The National Interest писало, что характеристики Су-35С делают его одним из лучших боевых самолетов в своем классе.

В частности, самолет отличается улучшенным комплексом авионики и включает в себя усовершенствованную систему информационного управления, новые радиолокационные системы и двигатели с увеличенной мощностью и вектором тяги.