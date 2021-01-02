Российскую группировку на Дальнем Востоке усилили истребителями Су-35

Многоцелевые истребители Су-35 поступили на вооружение объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО). Об этом в субботу, 2 января, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что боевые самолеты задействованы в выполнении учебно-боевых задач в авиационных частях ВВО.

Уточняется, что военные получили новые истребители в конце 2020 года, передает «Интерфакс».

В конце ноября Минобороны РФ сообщало о получении от завода в Комсомольске-на-Амуре трех Су-35.

Отмечалось, что два Су-35С поступят в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке.

Еще один Су-35С останется в Комсомольске-на-Амуре в 23-м истребительном авиационном Таллинском полку.

В Минобороны уточнили, что эта поставка завершила пятилетний контракт, в рамках которого до конца 2020 года на боевое дежурство в строевые полки ВКС РФ поступило 50 самолетов Су-35.

В ноябре американское издание The National Interest писало, что характеристики Су-35С делают его одним из лучших боевых самолетов в своем классе.

Автор статьи отмечал, что Су-35С представляет собой сверхманевренный многоцелевой истребитель, созданный на основе технологий пятого поколения. Самолет отличается улучшенным комплексом авионики и включает в себя усовершенствованную систему информационного управления, новые радиолокационные системы и двигатели с увеличенной мощностью и вектором тяги.