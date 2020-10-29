Спустились с небес: подведены итоги экспериментальных воздушных учений

Командование российских Воздушно-космических сил подвело итоги экспериментальных учений. Маневры одновременно проходили в Карелии, Воронежской, Тверской и Курской областях, а также на полигонах в районе Астрахани. Впервые более сотни боевых машин действовали по единому замыслу на расстоянии в тысячи километров друг от друга. Для управления разнородными воздушными силами в режиме реального времени были задействованы новейшие автоматизированные системы связи, а также «военный интернет», который называют «Закрытый сегмент передачи данных». Авиационная группировка в течении суток отражала в режиме реального времени массированный удар противника, перехватывала его цели и одновременно уничтожала наземные объекты и средства ПВО.

По единому замыслу

Хотя учения завершились еще в конце сентября, известно о них стало только сейчас. Анализ полученных результатов занял несколько недель. По словам источников «Известий» в военном ведомстве, опыт, полученный на масштабных учениях Воздушно-космических сил, признан успешным. Теперь, благодаря новым системам управления, ВКС смогут закрывать непробиваемым щитом целые регионы.

В ходе маневров проверяли в реальном времени не только уровень подготовки летного и технического состав, но и возможности новейших автоматизированных систем управления, а также комплексов связи. В эксперименте было задействовано более сотни истребителей, бомбардировщиков и перехватчиков. Впервые столь масштабные учения проходили по единому замыслу в удаленных на сотни и тысячи километров друг от друга регионах, при этом командование управляло разнотипной группировкой в реальном времени.

Главными участниками экспериментальных маневров стали самолеты 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии Западного военного округа. На вооружении полков дивизии стоят МиГ-31БМ, Су-30СМ, Су-34, Су-35.

Авиационная группировка отражала массированный удар условного противника, перехватывала его цели, в том числе гиперзвуковые ракеты, и одновременно уничтожала наземные цели и средства ПВО.

Маневры проходили в Тверской, Астраханской, Курской, Воронежской областях, а также в Карелии.

Подготовка к учениям заняла несколько дней. На основной этап ушло менее суток. В ходе него в Воронежской области бомбардировщики Су-34 отрабатывали поражение наземных целей и пуски ракет в ночных условиях. В Карелии высотные истребители МиГ-31 БМ и истребители Су-35С участвовали в воздушных боях с условным противником — в частности, сверхзвуковые машины отработали возможность перехвата гиперзвуковых целей на большой высоте.

Одновременно развернулись воздушные бои над полигоном Ашулук Астраханской области. Там группа истребителей Су-30СМ нанесла удар по наземным средствам ПВО, а затем поразила воздушные цели ракетами класса «воздух–воздух».

— Одновременно наносить удары и выполнять функции ПВО непросто: нужно отслеживать и воздушную, и наземную обстановку, — пояснил «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Управлять ударами, подъемом самолетов и их наведением при отражении налетов — серьезная задача для командования и штаба. Большая нагрузка легла на управление дивизии: действия отрабатывались на разных направлениях, необходимо было оперативно изучать данные и принимать решения.

Во время боевых действий обстановка меняется быстро, в любой момент может возникнуть ситуация, когда части ВКС будут действовать в разных регионах по единому замыслу. Экипажи и управление соединений должны быть готовы выполнить такие задачи, подчеркнул Валерий Горбенко.

В интересах «Кавказа-2020»

Во время действий на полигоне Ашулук истребители Су-30СМ работали в интересах наземной группировки, которая в те дни участвовала в стратегическом учении «Кавказ-2020». По легенде они отразили массированный воздушный удар и подавили огнем ряд наземных объектов.

Стратегические учения «Кавказ-2020» прошли в Южном военном округе (ЮВО) в конце сентября. Всего на итоговых стратегических маневрах этого года задействовали 30 полигонов, в том числе в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Действия межвидовых военных группировок отрабатывались также в акваториях Черного и Каспийского морей. По данным Минобороны, в общей сложности в них приняли участие около 80 тыс. военнослужащих, представителей Росгвардии и МЧС, до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 орудий и реактивных систем залпового огня.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов высоко оценил выучку войск. По его словам, в ходе розыгрыша главного этапа на практике был продемонстрирован новый элемент оперативного построения — так называемый мобильный эшелон. В отличие от традиционных элементов (первый эшелон, второй и т.д.), для которых изначально определен фронт и направление движения, мобильный может действовать в широком радиусе по решению командования. К примеру, быстро создать оборонительный рубеж на опасном направлении или задержать отходящего противника. Его основу составляют аэромобильные подразделения, передвигающиеся на вертолетах.

На главном этапе были также продемонстрированы работа разведывательно-огневых комплексов и четыре основных способа уничтожения «джихад-мобилей».

Ранее «Известия» сообщали, что до конца нынешнего года в воздух поднимется модификация истребителя Су-30СМ2. Его оснастили двигателем с изменяемым ветром тяги АЛ-41Ф-1С, обновили авионику, оптику, радар и системы наблюдения. В перспективе планируется полностью заменить радиолокатор и довести до стандарта СМ2 имеющиеся в ВКС машины.