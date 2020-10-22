Поймали волну: морские «Супер-панцири» выполнили боевые стрельбы

«Супер-Панцирь» успешно сдал боевой экзамен в море. Новейший зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М», установленный на борту малого ракетного корабля «Одинцово», отразил массированный авиационный налет и удар крылатых ракет. В ходе стрельб комплекс сбил все мишени на разных дистанциях. Принятие его на вооружение сделает российские корабли почти неуязвимыми для ударов с воздуха, считают эксперты.

Качка не помеха

Стрельбы «Панциря-М» прошли в середине октября. По данным Минобороны, в качестве воздушных целей использовали самолетные малогабаритные мишени М-6, поставленные истребителями Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве и оборонно-промышленном комплексе, результаты экзамена признаны успешными. Несколько дней после стрельб потребовалось на обработку данных работы ЗРАК. В ходе теста мишени имитировали массированный налет авиации, а также удар по МРК «Одинцово» противокорабельными крылатыми ракетами. Зенитный комплекс успешно поразил цели на большой дальности, потом на средней и вблизи добил «противника» пушками. Анализ результатов боевых стрельб показал, что ЗРАК полностью справился с экзаменом.

Малый ракетный корабль «Одинцово» — третий представитель серии 22800 «Каракурт». «Панцирь-М» на борту — главное отличие его от предшественников. В дальнейшем все МРК проекта будут строить в модификации с этим зенитным комплексом, хотя раньше были сомнения, что столь сложное изделие можно разместить на таком небольшом корабле.

— При эксплуатации на море необходимо учитывать много дополнительных факторов, например волнение воды, — пояснил «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Это требует другой аппаратуры. Успешные боевые стрельбы открывают дорогу к серийному производству комплекса «Панцирь-М» и их установке на другие корабли. «Одинцово» — первый, на борту которого стоит такая система.

По мнению эксперта, наличие «Супер-Панциря» сделает российские малые корабли практически неуязвимыми для ударов с воздуха.

Ожидается, что «Одинцово» войдет в состав 1-го гвардейского дивизиона 36-й бригады ракетных катеров Балтийского флота. Его корабли стоят в военно-морской базе в Балтийске (Калининградская область). Там уже несут службу первые корабли этого проекта — «Мытищи» и «Советск».

На два рубежа

«Панцирь-М» состоит из восьми установок и двух шестиствольных 30-мм скорострельных автоматических пушек. Система может сбивать крылатые и противокорабельные ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.

В этих ЗРАК реализовали принцип двухрубежной ПВО, способной прикрыть корабль практически от любого воздушного удара. В случае приближения противника его сначала атакуют зенитные ракеты — на расстоянии в 20 км. Прорвавшиеся цели встречают скорострельные 30-мм автоматы. Их возможности позволяют завершить уничтожение противника в радиусе 4 км.

Скорострельность пушек, имеющих в арсенале бронебойно-подкалиберные и осколочно-фугасные боеприпасы, — до 10 тыс. выстрелов в минуту.

Одна из особенностей морского «Панциря» — возможность уничтожения надводных и прибрежных наземных целей. Это позволяет отражать атаку небольших боевых кораблей или судов, оказавшихся в радиусе действия ракет или пушек МРК.

Сухопутная модификация «Панциря» хорошо показала себя в Сирии. Первые комплексы были развернуты на авиабазе Хмеймим в 2015 году. Известно, что в начале октября 2017-го «Панцири» сбили две ракеты РСЗО «Град», а в декабре отразили две массированные ракетные атаки террористов. По данным Минобороны РФ, только за первые два года боевой работы в Сирии «Панцирями» были сбиты 54 ракеты РСЗО и 16 беспилотников террористов.

«Каракурты» — это небольшие по размерам корабли водоизмещением 800 т, обладающие внушительным арсеналом: они несут на борту крылатые ракеты «Калибр», 76,2-мм установку АК-176МА, а при необходимости могут быть оснащены противокорабельными ракетами «Оникс». В 2016 году в Сирии в ходе нанесения ударов по объектам террористов был произведен удачный пуск этих боеприпасов подвижным береговым ракетным комплексом «Бастион» по базам и командным пунктам боевиков.

Кроме того, на борту корабля базируются дроны «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. На флоте их планируют использовать в качестве авиационных разведчиков и наводчиков. БЛА позволят сделать стелс-корабли практически незаметными, поскольку для оценки окружающей обстановки можно поднять в небо беспилотники, а не включать радары, сигнал которых могут засечь РЛС вероятного противника.

МРК проекта 22800 оснащают современными комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи.

«Каракурты» считаются самыми массовыми современными кораблями, которые поступают сегодня на флот. Всего для ВМФ их заказано 18. По плану они должны быть поровну разделены между Тихоокеанским, Балтийским и Черноморским флотами.

Как ранее сообщали «Известия», МРК «Одинцово» с начала августа до конца сентября проходил испытания в арктических широтах. Прежде было неизвестно, могут ли такие небольшие корабли действовать в условиях аномально низких температур и сложной погоды. Однако в ходе почти двухмесячного похода корабль успешно выполнил все задачи в Баренцевом и Белом морях, провел ракетные стрельбы и по внутренним водным путям вернулся на Балтику.