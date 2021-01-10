Облачные перспективы: что ждет военную авиацию России
В 2020 году завершилось исполнение нескольких многомиллиардных контрактов по серийному производству боевых самолетов и вертолетов. Но финансовые трудности государства, связанные с пандемией, внесли коррективы в планы оборонного ведомства и вынудили его отложить некоторые подряды. Тем не менее в ближайшие годы Воздушно-космические силы получат сотни новых летательных аппаратов. Начнутся испытания и нескольких перспективных авиакомплексов. А вот развитие транспортной и специальной авиации отстает, подавляющее большинство самолетов для нее было произведено еще в прошлом веке. Каковы ближайшие и отдаленные перспективы российской пилотируемой военной авиации, разбирались «Известия».
Фронтовые контракты
Уже второй год заметно снижение числа новых боевых самолетов, поставляемых в оперативно-тактическую авиацию. Это связано с успешным завершением целого ряда долгосрочных контрактов. В 2020 году войска получили последние истребители Су-35С по договору от 2015 года и бомбардировщики Су-34, законтрактованные в 2012-м.
Cотрудники инженерно-авиационной службы ВКС России во время подготовки к полетам истребителя Су-35С на военном аэродроме Центральная Угловая в Приморском крае
В ближайшие четыре года Вооруженные силы пополнят более 400 новых и модернизированных самолетов и вертолетов. Основную их часть составят уже привычные модели четвертого поколения. На форуме «Армия-2020» Минобороны анонсировало новые контракты на бомбардировщики Су-34, истребители Су-35, Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130. Точные параметры договоров и количество машин не объявлены. По неофициальным данным, это небольшие краткосрочные контракты на два-четыре десятка бортов. Нет сомнений, что промышленность сможет их выполнить в самые ближайшие годы.
После годичной паузы из-за аварии в декабре 2019 года войскам для испытаний передан первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. До 2028 года должно быть произведено 76 машин, что позволит полностью укомплектовать прорывной техникой три строевых полка. Реализовать эти планы будет непросто. Достигнуть высоких темпов выпуска планируется лишь после 2024-го, когда разработают Су-57 «второго этапа» с новыми мощными двигателями, усовершенствованной авионикой и расширенным набором вооружения.
Многоцелевой истребитель МиГ-35 во время демонстрационного полета на территории производственного комплекса Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» в Луховицах
В семействе истребителей сложно продвигается проект новых МиГ-35. Их госиспытания пока не завершены, что не дает перейти к серийной закупке этих легких истребителей, которые должны прийти на смену МиГ-29. Удачнее складывается судьба тяжелых перехватчиков МиГ-31. Восстановления их производства не предвидится, но около сотни машин прошли ремонт с модернизацией до современного уровня МиГ-31БМ и послужат еще в 2030-е. Часть из них уже получила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» . Ожидается разработка и других авиакомплексов на основе заслуженного самолета, включая противоспутниковый и со сверхдальними ракетами «воздух–воздух».
— Переломным моментом для нашей авиации стало участие в сирийской операции, — сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Там в деле проверили и новые, и старые модели техники, вооружение, тактику действий. И судя по официальным заявлениям, нашли недостатки даже в образцах, лишь недавно принятых на вооружение. Наблюдения за карабахским конфликтом потребуют дополнительного изменения планов. Наверняка в ВКС будет пересмотрен баланс между пилотируемой и беспилотной авиацией.
Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ на военном аэродроме Центральная Угловая в Приморском крае
Минобороны по итогам боевых действий в САР инициировало около полутора десятков модернизационных программ авиатехники и определилось с требованиями к перспективным авиационным комплексам. Например, для боевых вертолетов главным из них стало увеличение дальности действия оружия, отметил эксперт.
Стратегические задачи
Модернизация стратегической авиации и превращение ее в мощную ударную неядерную силу стали одной из приоритетных задач после того, как она хорошо показала себя в боевых действиях против экстремистов в Сирии. Поэтому в ближайшее десятилетие дальняя авиация вырастет не только качественно, но и количественно.
Уже стартовали программы по совершенствованию тех типов самолетов, что сейчас в строю. Они будут доведены до уровня Ту-22М3М, Ту-95МСМ и Ту-160М. Но важнейшим из проектов стало возрождение серийного производства «Белых лебедей» под новым индексом Ту-160М2. Всего к 2030 году запланировано получить 50 ракетоносцев данного типа.
Приборная панель стратегического бомбардировщика Ту-160М2 на территории Казанского авиационного завода – филиала предприятия ПАО «Туполев»
В более отдаленной перспективе старые варианты «стратегов» сменит новый авиационный комплекс дальней авиации — ПАК ДА. Сейчас начало предварительных испытаний опытных четырехместных бомбардировщиков-невидимок назначено на апрель 2023 года, а государственных — на февраль 2026-го.
Параллельно идёет и разработка новых боеприпасов для стратегических ракетоносцев. В ближайшие годы все они — от Ту-22М3 до перспективного ПАК ДА — получат более дальнобойные и скоростные ракеты. Некоторые из них наверняка будут гиперзвуковыми.
Вертолетный ренессанс
За прошедшие годы удалось перевооружить на новые транспортные и боевые вертолеты большинство частей армейской авиации. Теперь более 200 новых Ми-28Н и Ка-52 являются гораздо более частым зрелищем в небе и на учениях, чем старые «Крокодилы» Ми-24 и их модернизированные варианты Ми-35М.
В 2021-м в серию пойдет новое поколение российских ударных вертолетов — лучше вооруженных, более «зорких» и защищенных. Первые серийные Ми-28НМ из заказа на 98 единиц уже поступают в войска. Испытания модернизированных Ка-52М начались в 2020-м. Минобороны сообщало о планах подписать контракт на более чем сотню таких машин.
Ударный вертолет Ми-28НМ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском
Хорошо отлаженное производство современных вариантов Ми-8 позволило насытить сотнями новых машин вертолетные части. Это дало возможность поднять вопрос о формировании дополнительных бригад армейской авиации, которые будут предназначены для действий совместно с ВДВ.
Для этого быстро продвигается создание новой «летающей БМП» для десанта и спецназа. Опытный Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан» начал испытания в завершившемся году. От обычных транспортно-боевых машин его отличает более сильное вооружение. Машину оснастили не только дополнительными пулеметами и возможностью применять бомбы — подвешивать на нее можно будет и дальнобойные управляемые ракеты, способные поразить танк или здание за 15 км. Впервые десантный отсек будет защищен броней от огня стрелкового оружия с земли.
Опытный Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан»
Первые такие машины разрабатывались в интересах сил специальных операций. Но в декабре заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что ими будут оснащать и аэромобильные части ВДВ нового типа, которым передадут часть первого десятка заказанных «Сапсанов».
Транспортные проблемы
На фоне успехов в модернизации боевых самолетов и вертолетов слабо выглядит развитие транспортной и специальной авиации. По доле новой техники она сильно отстает. Подавляющее большинство самолетов было произведено еще в прошлом веке.
— Без военно-транспортной авиации сложно представить российскую операцию в Сирии или в Нагорном Карабахе, — сообщил «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Ей нет альтернативы для оперативной переброски миротворцев за рубеж и для выполнения наших союзнических обязательств. Да и во внутренних армейских перевозках по нашей огромной стране без нее не обойтись.
Транспортный самолет Ил-76МД-90А на авиастроительном заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске
Критически необходимы для боеспособности армии самолеты специального назначения. Это и воздушные танкеры, и техника для разведки и радиоэлектронной борьбы, и противолодочные машины, и воздушные пункты управления для высшего командования. Бесконечно поддерживать в строю советское наследие невозможно, считает Дмитрий Болтенков.
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) пока не удалось наладить серийный выпуск новых машин этого назначения. Дальше всего продвинулся проект по производству основного среднего транспортника для войск — модернизированных Ил-76МД-90А. Но сроки их выпуска постоянно отстают от заявленных. Тем не менее это не помешало Минобороны в декабре подписать дополнительный крупный контракт на выпуск десяти единиц в варианте воздушного заправщика Ил-78М-90А
Продвинулись исследования по определению облика более тяжелого самолета ВТА — перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации. В наступившем году запланировано начало опытно-конструкторских работ и строительство прототипа машины, способной перевозить 80 т груза на 5 тыс. км. Но до первого взлета, а тем более серийного производства этой замены Ан-124 пройдет еще много лет.
Военно-транспортный самолет Ил-112В на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества
Всё еще далек от готовности легкий военный Ил-112В. Он должен к началу 2030-х заменить десятки Ан-26, срок жизни которых подходит к концу. Но из-за осложнения отношений с Украиной остановилось сотрудничество над Ан-140 и Ан-148. Перспективы среднего многоцелевого транспортного самолета, известного под обозначением МТС и Ил-214, еще туманнее.
В 2020-м руководство ОАК провело серьезные структурные изменения и перестановки в своем дивизионе транспортной авиации. Заявлено, что это поможет улучшить обстановку с ключевыми проектами и наладить серийный выпуск самолетов данного типа для Минобороны и на экспорт.