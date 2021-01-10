Облачные перспективы: что ждет военную авиацию России

В 2020 году завершилось исполнение нескольких многомиллиардных контрактов по серийному производству боевых самолетов и вертолетов. Но финансовые трудности государства, связанные с пандемией, внесли коррективы в планы оборонного ведомства и вынудили его отложить некоторые подряды. Тем не менее в ближайшие годы Воздушно-космические силы получат сотни новых летательных аппаратов. Начнутся испытания и нескольких перспективных авиакомплексов. А вот развитие транспортной и специальной авиации отстает, подавляющее большинство самолетов для нее было произведено еще в прошлом веке. Каковы ближайшие и отдаленные перспективы российской пилотируемой военной авиации, разбирались «Известия».

Фронтовые контракты

Уже второй год заметно снижение числа новых боевых самолетов, поставляемых в оперативно-тактическую авиацию. Это связано с успешным завершением целого ряда долгосрочных контрактов. В 2020 году войска получили последние истребители Су-35С по договору от 2015 года и бомбардировщики Су-34, законтрактованные в 2012-м.

Облачные перспективы_1 Cотрудники инженерно-авиационной службы ВКС России во время подготовки к полетам истребителя Су-35С на военном аэродроме Центральная Угловая в Приморском крае Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В ближайшие четыре года Вооруженные силы пополнят более 400 новых и модернизированных самолетов и вертолетов. Основную их часть составят уже привычные модели четвертого поколения. На форуме «Армия-2020» Минобороны анонсировало новые контракты на бомбардировщики Су-34, истребители Су-35, Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130. Точные параметры договоров и количество машин не объявлены. По неофициальным данным, это небольшие краткосрочные контракты на два-четыре десятка бортов. Нет сомнений, что промышленность сможет их выполнить в самые ближайшие годы.

После годичной паузы из-за аварии в декабре 2019 года войскам для испытаний передан первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. До 2028 года должно быть произведено 76 машин, что позволит полностью укомплектовать прорывной техникой три строевых полка. Реализовать эти планы будет непросто. Достигнуть высоких темпов выпуска планируется лишь после 2024-го, когда разработают Су-57 «второго этапа» с новыми мощными двигателями, усовершенствованной авионикой и расширенным набором вооружения.

Облачные перспективы_2 Многоцелевой истребитель МиГ-35 во время демонстрационного полета на территории производственного комплекса Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» в Луховицах Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В семействе истребителей сложно продвигается проект новых МиГ-35. Их госиспытания пока не завершены, что не дает перейти к серийной закупке этих легких истребителей, которые должны прийти на смену МиГ-29. Удачнее складывается судьба тяжелых перехватчиков МиГ-31. Восстановления их производства не предвидится, но около сотни машин прошли ремонт с модернизацией до современного уровня МиГ-31БМ и послужат еще в 2030-е. Часть из них уже получила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» . Ожидается разработка и других авиакомплексов на основе заслуженного самолета, включая противоспутниковый и со сверхдальними ракетами «воздух–воздух».

— Переломным моментом для нашей авиации стало участие в сирийской операции, — сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Там в деле проверили и новые, и старые модели техники, вооружение, тактику действий. И судя по официальным заявлениям, нашли недостатки даже в образцах, лишь недавно принятых на вооружение. Наблюдения за карабахским конфликтом потребуют дополнительного изменения планов. Наверняка в ВКС будет пересмотрен баланс между пилотируемой и беспилотной авиацией.

Облачные перспективы_3 Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ на военном аэродроме Центральная Угловая в Приморском крае Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Минобороны по итогам боевых действий в САР инициировало около полутора десятков модернизационных программ авиатехники и определилось с требованиями к перспективным авиационным комплексам. Например, для боевых вертолетов главным из них стало увеличение дальности действия оружия, отметил эксперт.

Стратегические задачи

Модернизация стратегической авиации и превращение ее в мощную ударную неядерную силу стали одной из приоритетных задач после того, как она хорошо показала себя в боевых действиях против экстремистов в Сирии. Поэтому в ближайшее десятилетие дальняя авиация вырастет не только качественно, но и количественно.

Уже стартовали программы по совершенствованию тех типов самолетов, что сейчас в строю. Они будут доведены до уровня Ту-22М3М, Ту-95МСМ и Ту-160М. Но важнейшим из проектов стало возрождение серийного производства «Белых лебедей» под новым индексом Ту-160М2. Всего к 2030 году запланировано получить 50 ракетоносцев данного типа.

Облачные перспективы_4 Приборная панель стратегического бомбардировщика Ту-160М2 на территории Казанского авиационного завода – филиала предприятия ПАО «Туполев» Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

В более отдаленной перспективе старые варианты «стратегов» сменит новый авиационный комплекс дальней авиации — ПАК ДА. Сейчас начало предварительных испытаний опытных четырехместных бомбардировщиков-невидимок назначено на апрель 2023 года, а государственных — на февраль 2026-го.

Параллельно идёет и разработка новых боеприпасов для стратегических ракетоносцев. В ближайшие годы все они — от Ту-22М3 до перспективного ПАК ДА — получат более дальнобойные и скоростные ракеты. Некоторые из них наверняка будут гиперзвуковыми.

Вертолетный ренессанс

За прошедшие годы удалось перевооружить на новые транспортные и боевые вертолеты большинство частей армейской авиации. Теперь более 200 новых Ми-28Н и Ка-52 являются гораздо более частым зрелищем в небе и на учениях, чем старые «Крокодилы» Ми-24 и их модернизированные варианты Ми-35М.

В 2021-м в серию пойдет новое поколение российских ударных вертолетов — лучше вооруженных, более «зорких» и защищенных. Первые серийные Ми-28НМ из заказа на 98 единиц уже поступают в войска. Испытания модернизированных Ка-52М начались в 2020-м. Минобороны сообщало о планах подписать контракт на более чем сотню таких машин.

Облачные перспективы_5 Ударный вертолет Ми-28НМ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Хорошо отлаженное производство современных вариантов Ми-8 позволило насытить сотнями новых машин вертолетные части. Это дало возможность поднять вопрос о формировании дополнительных бригад армейской авиации, которые будут предназначены для действий совместно с ВДВ.

Для этого быстро продвигается создание новой «летающей БМП» для десанта и спецназа. Опытный Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан» начал испытания в завершившемся году. От обычных транспортно-боевых машин его отличает более сильное вооружение. Машину оснастили не только дополнительными пулеметами и возможностью применять бомбы — подвешивать на нее можно будет и дальнобойные управляемые ракеты, способные поразить танк или здание за 15 км. Впервые десантный отсек будет защищен броней от огня стрелкового оружия с земли.

Облачные перспективы_6 Опытный Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан» Фото: Вертолеты России

Первые такие машины разрабатывались в интересах сил специальных операций. Но в декабре заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что ими будут оснащать и аэромобильные части ВДВ нового типа, которым передадут часть первого десятка заказанных «Сапсанов».

Транспортные проблемы

На фоне успехов в модернизации боевых самолетов и вертолетов слабо выглядит развитие транспортной и специальной авиации. По доле новой техники она сильно отстает. Подавляющее большинство самолетов было произведено еще в прошлом веке.

— Без военно-транспортной авиации сложно представить российскую операцию в Сирии или в Нагорном Карабахе, — сообщил «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Ей нет альтернативы для оперативной переброски миротворцев за рубеж и для выполнения наших союзнических обязательств. Да и во внутренних армейских перевозках по нашей огромной стране без нее не обойтись.

Облачные перспективы_8 Транспортный самолет Ил-76МД-90А на авиастроительном заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Критически необходимы для боеспособности армии самолеты специального назначения. Это и воздушные танкеры, и техника для разведки и радиоэлектронной борьбы, и противолодочные машины, и воздушные пункты управления для высшего командования. Бесконечно поддерживать в строю советское наследие невозможно , считает Дмитрий Болтенков.

Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) пока не удалось наладить серийный выпуск новых машин этого назначения. Дальше всего продвинулся проект по производству основного среднего транспортника для войск — модернизированных Ил-76МД-90А. Но сроки их выпуска постоянно отстают от заявленных. Тем не менее это не помешало Минобороны в декабре подписать дополнительный крупный контракт на выпуск десяти единиц в варианте воздушного заправщика Ил-78М-90А

Продвинулись исследования по определению облика более тяжелого самолета ВТА — перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации. В наступившем году запланировано начало опытно-конструкторских работ и строительство прототипа машины, способной перевозить 80 т груза на 5 тыс. км. Но до первого взлета, а тем более серийного производства этой замены Ан-124 пройдет еще много лет.

Облачные перспективы_9 Военно-транспортный самолет Ил-112В на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества Фото: ТАСС/Елена Рузанова

Всё еще далек от готовности легкий военный Ил-112В. Он должен к началу 2030-х заменить десятки Ан-26, срок жизни которых подходит к концу. Но из-за осложнения отношений с Украиной остановилось сотрудничество над Ан-140 и Ан-148. Перспективы среднего многоцелевого транспортного самолета, известного под обозначением МТС и Ил-214, еще туманнее.

В 2020-м руководство ОАК провело серьезные структурные изменения и перестановки в своем дивизионе транспортной авиации. Заявлено, что это поможет улучшить обстановку с ключевыми проектами и наладить серийный выпуск самолетов данного типа для Минобороны и на экспорт.