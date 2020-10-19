Включили аэромобильник: части ВДВ усилили вертолетами

Действия на учениях «Кавказ-2020» экспериментальных аэромобильных формирований, которые десантируются с вертолетов, были признаны успешными, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Итоги стратегических маневров подвели на прошлой неделе. Сейчас решают, какие еще части ВДВ будут переведены на новый штат. Такие формирования радикально увеличат возможности российских войск как при обороне, так и в наступлении. Они эффективны для маневренных действий, когда нет сплошной линии фронта, считают эксперты.

Быстрый десант

Новые способы межвидовых действий войск в сложной обстановке современного вооруженного конфликта были отработаны на отлично, отметил глава Министерства обороны Сергей Шойгу после учений «Кавказ-2020». По его словам, совместные усилия отдельной десантно-штурмовой бригады и подразделений армейской авиации значительно повысили показатели, связанные с динамикой уничтожения противника.

На маневрах усиленный батальон 31-й десантно-штурмовой бригады был переброшен несколькими десятками вертолетов Ми-8 и Ми-26. Помимо бойцов, армейская авиация доставила легкую автотехнику, две батареи буксируемых гаубиц Д-30, минометы, запасы боеприпасов для артиллерии. Вместе с транспортными машинами в боевых порядках шли два десятка ударных Ми-28Н и Ка-52, которые прикрывали высадку, а затем и помогали ВДВ сломить сопротивление противника и сорвать выдвижение резервов. Это позволило другим участникам учений окружить и разгромить основные силы неприятеля.

Часть десантников высадилась с вертолетов при помощи новой беспарашютной системы. Они в полной экипировке покинули машины на высоте 20–25 м по канатам благодаря специальным спусковым устройствам. Таким образом можно быстро высадить солдат даже в местности, не приспособленной для приземления вертолета.

Для рейдов по тылам противника авиация доставила автомобили-багги с пулеметами и противотанковыми ракетными комплексами, а также их экипажи.

— Подобная система была апробирована еще в советское время, когда были созданы десантно-штурмовые бригады, в состав которых включали вертолеты, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Они хороши для того, чтобы на тактическом и оперативном уровне выполнять задачи охвата и обхода неприятеля, форсирования водных преград, захватывания важных районов и рубежей в глубине обороны противника, вести бой на пересеченной местности. Предполагалось, что такие соединения могут участвовать в маневренных боевых действиях, когда нет сплошной линии фронта. Применение десантно-штурмовых подразделений должно было обеспечить быстрое проникновение в боевые порядки противника и его разгром по частям. Такие же задачи будут стоять и перед современными аэромобильными соединениями.

Главная проблема в вертолетах. Для одной такой бригады необходимо около 160 боевых и транспортных машин. Поэтому придется формировать новые части, чтобы насыщать войска армейской авиацией, считает эксперт.

Техника для «крылатой пехоты»

Ранее ВДВ и их боевая техника были оптимизированы для десантирования с Ил-76 военно-транспортной авиации. Появление аэромобильных подразделений потребует изменений. Как ранее сообщали «Известия», в составе ВДВ уже в ближайшие годы должна быть сформирована первая собственная бригада армейской авиации. Ее укомплектуют не только самолетами, но и вертолетами. Они станут прикрывать высадку десанта и поддерживать огнем подразделения на поле боя. Новая часть будет в оперативном подчинении непосредственно командующего ВДВ и постоянно находиться в распоряжении «крылатой пехоты».

Сейчас в войска уже поступают модернизированные сверхтяжелые вертолеты Ми-26Т2В. Они способны в любое время суток перебрасывать до 82 десантников или крупногабаритные грузы для них — в том числе вооруженные автомобили и квадроциклы. Отрабатывалась доставка и более тяжелой техники на базе бронеавтомобилей «Тигр».

Министерство обороны также заказало для армейской авиации первую партию из 15 новейших вертолетов Ми-38. По своим летно-техническим характеристикам они занимают промежуточное положение между гигантскими Ми-26 и средними транспортными Ми-8. Новинка способна перебрасывать по воздуху до 40 бойцов. Во внутренней кабине или на внешней подвеске они могут перевозить до 5 т грузов, пушки и машины.

На выставке «Армия-2020» было представлено семейство облегченных автомобилей повышенной проходимости, которые разработали для переброски на вертолетах. В него входят как мобильные минометы калибром 120 мм, так и машина с мощнейшими противотанковыми ракетными комплексами «Корнет».

На парадах неоднократно демонстрировали вооруженные квадроциклы для новых десантно-штурмовых подразделений. На двухместную машину можно установить пулемет или использовать ее для доставки противотанковых ракет или переносных зенитных ракетных комплексов.

ВДВ нового типа

О том, что десантные части занялись созданием формирований нового типа, заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков в 2018 году. Экспериментальной для отработки тактики определили ульяновскую 31-ю десантно-штурмовую бригаду — лучшее соединение ВДВ по итогам 2017 года. Батальон подразделения в новом варианте применения опробовали на стратегических учения «Восток-2018», ставших самыми масштабными за всю современную историю России.

На следующий год в учениях «Центр-2019» с вертолетов высадили уже около полутора тысяч десантников и вооружение для них. Это потребовало 124 рейса вертолетов. Вместе с российскими военными перебросили и группы специального назначения Пакистана и Киргизии. А в этом году на юге России состоялся финальный «выпускной экзамен» для обновленных подразделений ВДВ.

Дополнительных аэромобильных возможностей планируют добавить и обычной пехоте. Минобороны сообщило о ведущемся эксперименте по формированию подразделений, предназначенных для переброски вертолетами, во всех мотострелковых частях Южного военного округа.