Защита для «Аллигаторов»: обновленные Ка-52М будут готовы к декабрю

Два первых обновленных вертолета Ка-52М «Супер-Аллигатор» должны быть готовы к декабрю 2020 года. Именно такие сроки окончания работ согласовало Министерство обороны. Переоборудование серийных машин для начала испытаний уже началось, и на предстоящем в августе форуме «Армия-2020» ожидается заключение крупного контракта на закупку для ВКС сотни боевых вертолетов этого типа. По мнению экспертов, модернизация модели обойдётся намного дешевле разработки новой.

Большой контракт

По утверждённому Минобороны плану два первых модернизированных Ка-52М должны быть выпущены в декабре нынешнего года, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве и ВПК. Сейчас на дальневосточном вертолётном заводе АКК «Прогресс» ведут переоборудование двух серийных машин. Именно их будут использовать на испытаниях.

Как ранее сообщали «Известия», госконтракт на разработку улучшенной модификации Ка-52М был подписан в апреле прошлого года. Создать два опытных образца, провести государственные испытания и доработать машины по их итогам необходимо до октября 2022 года.

Компания «Камов» в прошлом году отчиталась о привлечении кредита на сумму в 1,5 млрд рублей на выполнение работ по модернизации «Аллигаторов» и проведение их испытаний в рамках этого договора.

Несмотря на то, что опытно-конструкторские работы всё ещё идут, в августе на выставке «Армия-2020» ожидается заключение крупнейшего контракта на закупку Ка-52М. В прошлом году на аналогичном форуме Минобороны объявило о закупке 98 Ми-28НМ. Это также произошло ещё до полного завершения их испытаний.

Официальные параметры предстоящего контракта не названы, но ожидается, что он не будет уступать по масштабу закупке Ми-28НМ. Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко говорил о планах приобрести до 2027 года более сотни Ка-52М.

— Инженеры постоянно работают над улучшением характеристик вертолётов, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Ка-52 — очень удачный вертолёт с конструктивной точки зрения. Но время не стоит на месте, появляются более современные электронные системы наведения, навигационные приборы, прицельные комплексы. Все это устанавливают на обновленные машины. Модернизировать вертолет намного дешевле, чем разрабатывать новый.

При обновлении машины разработчики уделяют особое внимание повышению параметров её защищенности, добавил эксперт. В частности, укреплению кабины, установке средств защиты от управляемых ракет и другим способам увеличить живучесть.

— Скорости и высоты, на которых летают эти вертолеты, делают их уязвимыми для средств противовоздушной обороны, которые к тому же все время совершенствуются, — пояснил эксперт.

Что улучшат

По словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, Минобороны подготовило план модернизации Ка-52 по опыту применения их в реальных боевых действиях в Сирии. Там проявились не только сильные, но и слабые стороны машин, разработка прототипов которых началась ещё в последние годы существования СССР.

Ка-52М получит модернизированную оптико-электронную систему. В ней увеличат дальность обнаружения и распознавания целей на поле боя. Для обеспечения энергией более сложной бортовой электроники на вертолёт установят мощные электрогенераторы. По требованию военных улучшат и его защиту. Из-за использования современных материалов это не приведёт к увеличению массы боевой машины.

По средствам связи, бортовым комплексам самообороны, вооружению Ка-52М и Ми-28НМ максимально унифицированы. Это необходимо, чтобы упростить и удешевить обслуживание парка ударных вертолётов ВКС.

На «Аллигаторы» установят аппаратуру для связи с беспилотниками. С её помощью экипаж будет в реальном времени получать информацию о находящихся рядом БЛА, видеть трансляцию с их камер на своих экранах. В перспективе, с винтокрылой машины можно будет непосредственно управлять приданным ей дроном. Такая возможность пригодится для повышения ситуационной осведомлённости экипажа и наведения дальнобойных ракет.

Одной из ключевых особенностей модернизированного Ка-52М станет возможность использования новых управляемых боеприпасов для поражения наземных целей.

СМИ сообщали, что вертолёт оснастят «изделием 305» и его модификациями. Под этим наименованием известна «Лёгкая многоцелевая управляемая ракета» (ЛМУР), которую планируют применять также на Ми-28НМ и Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан». Её досягаемость в 15-20 км вдвое превосходит состоящие сейчас на вооружении отечественных винтокрылых машин боеприпасы.

Боевой опыт

По оценкам Минобороны, Ка-52 хорошо зарекомендовали себя во время боёв в сирийской пустыне против боевиков ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России).

В марте 2016 года ударные вертолёты «Камова» были впервые замечены на российской авиабазе Хмеймим. Уже в апреле они участвовали в боевой операции под городом Хомс. Затем их использовали во втором освобождении Пальмиры, деблокаде Дейр-эз-Зора и в долине Евфрата, где были полностью разгромлены террористы. В общей сложности «Аллигаторы» участвовали в боевых действиях не менее двух лет.

На видеокадрах из Сирии неоднократно демонстрировалось применение вертолётами управляемого и неуправляемого оружия. Именно Ка-52 впервые в боевых условиях использовали дальнобойные ракеты «Вихрь». С их помощью удавалось поражать технику и здания противников днём и ночью с расстояния до 7,5 км.

Смогли испытать и морскую версию Ка-52К. «Катран» создан для базирования на боевых кораблях, включая десантные вертолётоносцы. Во время боевого похода в 2016-2017 годах несколько единиц находились в составе авиагруппы авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и выполняли с него боевые вылеты.

7 мая 2018 года один из Ка-52 в Сирии потерпел крушение, оба лётчика погибли. По версии Минобороны, причиной катастрофы стала техническая неполадка. Этот инцидент остаётся единственной потерей «Аллигаторов» в боевых действиях.