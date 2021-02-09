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Су-35 ввел в заблуждение систему ПВО

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Истребитель Су-35 Западного военного округа (ЗВО) отработал уход от средств противовоздушной обороны (ПВО), спрятавшись за бомбардировщик. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе ЗВО.

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Отмечается, что звено Су-35 Ленинградской армии Военно-воздушных сил и ПВО сопроводили в Тверской области стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

«Один из сопровождающих самолетов находился на расстоянии до 2 тыс. м от самолетов Дальней авиации, патрулируя воздушное пространство, другой выполнял сближение с одним из ракетоносцев на безопасное расстояние с целью ввести в заблуждение средства противовоздушной обороны», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Кроме того, экипажи Су-35 отработали элементы сложного пилотажа и потренировались перехватывать цели.

В начале января стало известно, что многоцелевые истребители Су-35 поступили на вооружение в объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В ноябре 2020 года американское издание The National Interest писало, что характеристики Су-35С делают его одним из лучших боевых самолетов в своем классе.

В частности, самолет отличается улучшенным комплексом авионики и включает в себя усовершенствованную систему информационного управления, новые радиолокационные системы и двигатели с увеличенной мощностью и вектором тяги.

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