В Крыму ответили на условие Киева по возобновлению подачи воды

Депутат крымского парламента Алексей Черняк заявил, что регион никогда не вернется в состав Украины и получит стабильное водоснабжение при помощи федерального центра.

Так чиновник ответил за заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который ранее назвал возвращение полуострова под контроль Киева главным условием для поставок воды в Крым.

«Крым никогда не вернется в состав Украины. Неужели это до сих пор не могут осмыслить политики или чиновники Украины? Со всеми проблемами мы справлялись, и будем справляться и дальше. С такой поддержкой, которую нам оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением», — цитирует его «РИА Новости» в понедельник, 1 марта.

По мнению Черняка, украинские власти повторяют одни и те же заявления по Крыму как «мантру», где о них не вспоминают. Депутат подчеркнул, что жители полуострова осознанно проголосовали за воссоединения с Россией, поэтому «возвращаться никто даже не думает».

В начале февраля в Госдуме заверили, что проблемы водоснабжения Крыма будут решены в течение пяти лет — этого удастся достичь благодаря постройке новых и реконструкции уже имеющихся водохранилищ.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.