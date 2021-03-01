Лукашенко освободил старшего сына от должности помощника президента по нацбазопасности

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор освобожден от должности помощника президента по нацбезопасности. Об этом в понедельник, 1 марта, следует из указа главы государства.

«Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Беларуси по национальной безопасности в связи с переходом на выборную должность», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что президент страны Александр Лукашенко подписал соответствующий указ 26 февраля.

Ранее, 26 февраля, стало известно, что старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) республики.

Отмечалось, что Виктор Лукашенко стал третьим по счету президентом НОК Белоруссии. C мая 1997 года главой НОКа являлся белорусский лидер Александр Лукашенко.

В тот же день Александр Лукашенко опроверг слухи о намерении «передать власть» в стране своим детям, в частности старшему сыну Виктору.

В ноябре 2020 года белорусский президент во время беседы с журналистами заявил, что сыновья не будут его преемниками на посту главы государства. Он добавил, что никакого транзита власти в стране не будет.

В ноябре 2019 года Виктора Лукашенко избрали на пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета Белоруссии.