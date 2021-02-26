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Лукашенко исключил вероятность передачи власти своим детям

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о намерении «передать власть» в стране своим детям, в частности старшему сыну Виктору. Об этом лидер заявил на Олимпийском собрании Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии пятницу, 26 февраля.

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«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня», — приводит агентство «БелТА» слова Лукашенко.

Ранее в пятницу в НОКе сообщили, что на отчетно-выборном Олимпийском собрании новым руководителем спортивной организации избрали Виктора Лукашенко, помощника президента Белоруссии по национальной безопасности. Он сменил на этой должности своего отца, который с мая 1997 года был президентом организации.

Белорусский лидер подчеркнул, что и его старший сын при избрании главой НОКа не будет государственным служащим. «Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал глава государства.

В ноябре 2019 года Виктора Лукашенко избрали на пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета Белоруссии.

В ноябре 2020 года белорусский президент во время беседы с журналистами заявил, что сыновья не будут его преемниками на посту главы государства. Он добавил, что никакого транзита власти в стране не будет.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С тех пор в государстве не утихают акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Итоги голосования не признали страны Америки и Европы.

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