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Олимпийский комитет Белоруссии возглавил сын Лукашенко

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Старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) республики. Об этом 26 февраля сообщается на сайте НОКа.

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«В новый состав Исполкома НОК Беларуси вошли: Виктор Лукашенко (президент НОК)...» — говорится в сообщении.

Отмечается, что Виктор Лукашенко стал третьим по счету президентом НОК Белоруссии. C мая 1997 года главой НОКа являлся белорусский лидер Александр Лукашенко.

У белорусского президента трое сыновей. Старший сын Виктор ранее находился на посту первого вице-президента НОК республики. Также он занимает пост помощника главы государства по национальной безопасности.

Второй сын Дмитрий находится в должности председателя центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб».

Младший сын президента республики Николай учится. Александр Лукашенко 29 января заявил, что возражает против того, чтобы Николай уезжал учиться в западные страны.

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