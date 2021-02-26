Олимпийский комитет Белоруссии возглавил сын Лукашенко
Старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) республики. Об этом 26 февраля сообщается на сайте НОКа.
«В новый состав Исполкома НОК Беларуси вошли: Виктор Лукашенко (президент НОК)...» — говорится в сообщении.
Отмечается, что Виктор Лукашенко стал третьим по счету президентом НОК Белоруссии. C мая 1997 года главой НОКа являлся белорусский лидер Александр Лукашенко.
У белорусского президента трое сыновей. Старший сын Виктор ранее находился на посту первого вице-президента НОК республики. Также он занимает пост помощника главы государства по национальной безопасности.
Второй сын Дмитрий находится в должности председателя центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб».
Младший сын президента республики Николай учится. Александр Лукашенко 29 января заявил, что возражает против того, чтобы Николай уезжал учиться в западные страны.