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Лукашенко рассказал о планах на учебу младшего сына

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко возражает против того, чтобы его младший сын Николай уезжал учиться в западные страны. Отрывок из беседы белорусского лидера со студентами показал телеканал СТВ.

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«Не хочу, чтобы мой ребенок и вы, мои дети, учились на Западе: это — для западной экономики, понимаете? А гуманитарные [специальности в западных вузах. — Ред.] — это промывка мозгов, со временем возвращаются и становятся протестунами. Так будет всегда: они (западные вузы. — Ред.) готовят агентов влияния в нашем обществе», — сказал глава государства.

По словам Лукашенко, его сын и сам не изъявил желания учиться на Западе.

Помимо этого, белорусский лидер не хотел бы видеть сына студентом главного вуза страны — Белгосуниверситета.

«Не потому, что это плохой вуз. Это сильный вуз. Не хочу чисто эмоционально <...>, чтобы говорили, что сын пошел в лучший вуз. Все же стремятся у нас в БГУ трудоустроить своих детей. Не в этом дело. Важно, чтобы, конечно, вуз был крепким, но всё зависит от самого человека, особенно теперь. Извините за нескромность, для него неважно, в каком он вузе будет учиться», — добавил президент.

14 ноября 2020 года Лукашенко заявил, что сыновья не будут его преемниками на посту главы государства.

У Александра Лукашенко трое сыновей, а также семь внуков и внучек. Старший сын Виктор занимает посты помощника президента Белоруссии по национальной безопасности, первого вице-президента Национального олимпийского комитета страны, а также является членом Совета безопасности республики.

Второй сын Дмитрий является председателем центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб», а младший сын Николай учится.

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