Эксперты назвали способы борьбы с нелегальным контентом в Twitter

Бороться с запрещенным контентом в Twitter можно штрафами и техническими средствами, рассказала «Известиям» директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в понедельник, 1 марта.

Ранее в этот день стало известно, что с 2017 года социальная сеть Twitter, не вняв требованиям Роскомнадзора, отказалась удалить 2862 ссылки на материалы с запрещенной информацией, что является злостным нарушением российского законодательства. Отмечается, что в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тыс. требований об удалении.

«Необходимы активные меры со стороны государства для того, чтобы обязать эту платформу соблюдать законодательство РФ. С 1 февраля в России вступил в силу закон, который обязывает социальные сети модерировать запрещенный контент. Если они этого не делают, к ним могут применяться штрафы», — сказала Мизулина.

По ее мнению, Роскомнадзор должен выписывать такие штрафы за каждый факт нарушения закона и требовать, чтобы эти штрафы выплачивались.

«Twitter систематически нарушает законодательство РФ и позволяет распространяться большому количеству запрещенной информации на своей платформе. Только за последнюю неделю больше 400 ссылок мы обнаружили по продаже наркотиков на этой платформе. К сожалению, там распространяются и другие виды запрещенной информации, такие как информация о суицидах, экстремистские, террористические материалы», — подчеркнула директор Лиги безопасного интернета.

По ее словам, в случае проявления цензуры по отношению к российским гражданам со стороны TwitterтРоскомнадзора обязан защитить права россиян. В том числе у надзорного ведомства есть возможности замедлить скорость трафика Twitter на территории России.

В свою очередь председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил «Известиям», что для эффективной борьбы с противоправным контентом на IT-платформах и в социальных сетях необходимо разработать нормативный акт.

«Для реализации федерального закона Роскомнадзору следует разработать подведомственный акт. Общественная палата обратила внимание на необходимость ускорения разработки документов, которые позволят ведомству четко и оперативно повлиять на удаление негативного контента и на работу с социальными сетями», — сказал Рыбальченко.

В конце декабря 2020 года Госдума приняла закон о порядке признания интернет-ресурсов социальными сетями и обязанности для владельцев сетей блокировать деструктивный контент. Поправки вносятся в законопроект 2017 года о регулировании социальных сетей.