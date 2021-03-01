Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении законодательства РФ

С 2017 года социальная сеть Twitter, не вняв требованиям Роскомнадзора, отказалась удалить 2862 ссылки на материалы с запрещенной информацией, что является злостным нарушением российского законодательства. Об этом 1 марта сообщает в федеральная служба в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тыс. требований об удалении.

Их невыполнение грозит для юридических лиц административным штрафом в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

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