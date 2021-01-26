В Госдуме поддержали законопроект о блокировке оправдывающих экстремизм сайтов

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять в первом чтении законопроект, касающийся блокировки сайтов, оправдывающих экстремизм. Заседание состоялось во вторник, 26 января.

Предполагается, что инициатива позволит генпрокурору РФ и его заместителям обращаться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к подобным ресурсам в интернете.

Поправки предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и связи». По действующей версии закона заблокировать до суда сайт можно за призывы к экстремизму, но не за оправдание экстремистской деятельности.

Законопроект летом 2020 года внесли на рассмотрение в Госдуму члены комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Документ получил поддержку правительства.

В конце декабря 2020 года Госдума приняла закон о порядке признания интернет-ресурсов социальными сетями и обязанности для владельцев сетей блокировать деструктивный контент. Поправки вносятся в законопроект 2017 года о регулировании социальных сетей.

Поправка обязывает администрацию соцсетей блокировать противоправный контент, а также ограничивать доступ к информации, которая выражает «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции России, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.