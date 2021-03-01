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Пашинян созвал заседание Совбеза Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности, участники обсудили вопросы внутренней и внешней безопасности страны. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе Совбеза Армении.

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«На заседании Совета безопасности был обсужден ряд вопросов, связанных со сложившейся в Армении и Арцахе ситуацией, гуманитарными проблемами и средой безопасности», — отмечается на сайте Совбеза.

Известно также, что Пашинян направил президенту Армении Армену Саркисяну повторное предложение об увольнении начальника Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна. Как уточняется, президент намерен ответить в установленный срок.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна, тот в свою очередь усмотрел в этом попытку переворота, попросил своих сторонников начать протесты и призвал Гаспаряна покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Представители оппозиции, в свою очередь, после призывов лидера оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна устроили демонстрации, требуя отставки премьер-министра.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершения кровопролития.

26 февраля стало известно, что Саркисян провел встречу с Гаспаряном, а на следующий день пресс-служба президента Армении сообщила, что он не подписал указ об освобождении от должности Гаспаряна, отставки которого добивался Пашинян.

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