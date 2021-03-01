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Экс-глава ПФР Топилин назначен старшим советником гендиректора РЖД

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Максима Топилина, который ранее занимал пост главы Пенсионного фонда России (ПФР), назначили старшим советником генерального директора РЖД Олега Белозерова. Об этом стало известно 1 марта.

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«Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД», — подтвердили ТАСС в компании.

Топилина освободили от должности главы ПФР 12 февраля. Тогда соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новым руководителем фонда был назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд социального страхования (ФСС).

По данным «Известий», ПФР и ФСС объединят в одну структуру. Один из источников уточнил, что в объединенную структуру может также войти Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

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