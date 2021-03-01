Экс-глава ПФР Топилин назначен старшим советником гендиректора РЖД
Максима Топилина, который ранее занимал пост главы Пенсионного фонда России (ПФР), назначили старшим советником генерального директора РЖД Олега Белозерова. Об этом стало известно 1 марта.
«Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД», — подтвердили ТАСС в компании.
Топилина освободили от должности главы ПФР 12 февраля. Тогда соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новым руководителем фонда был назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд социального страхования (ФСС).
По данным «Известий», ПФР и ФСС объединят в одну структуру. Один из источников уточнил, что в объединенную структуру может также войти Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).