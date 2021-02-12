С пенсией по жизни: кто возглавит ПФР после ухода Максима Топилина

В стране грядет реформа социальных институтов. По информации источников «Известий», Пенсионный фонд России (ПФР) будет объединен с Фондом социального страхования (ФСС). Новую структуру с высокой долей вероятности может возглавить Алексей Скляр, который сейчас работает в Минтруде, сообщили два собеседника издания. Как рассказали источники «Известий», опыт развития информсистем поможет ему для решения стратегических задач по реализации целевых проектов.

Новые задачи

Глава ПФР Максим Топилин покидает свой пост, подтвердили источники «Известий», близкие к правительству. В качестве претендентов на его должность собеседники газеты назвали замминистра труда Алексея Скляра, главу Фонда социального страхования Андрея Кигима и заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Светлану Бондарчук. Однако в качестве наиболее вероятного преемника источники «Известий» называют именно Алексея Скляра. Скорее всего, он возглавит не просто ПФР, а объединенную структуру Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сказали два собеседника издания, близкие к правительству.

В Минтруде Алексей Скляр координирует вопросы создания и развития информационных систем министерства, государственных внебюджетных фондов и подведомственных организаций. До прихода в министерство в 2013–2018 годах он работал директором департамента информационно-коммуникационных технологий и аналитического обеспечения осуществления внешнего государственного аудита (контроля) Счетной палаты Российской Федерации. До этого чиновник трудился в Федеральном казначействе по Краснодарскому краю, Федеральном казначействе РФ и Инновационном фонде развития и обновления Кубани.

«Известия» обратились в Минтруд.

Смена главы Пенсионного фонда может быть связана с новой стратегией социально-экономического развития, которая сейчас разрабатывается в правительстве, сказал источник, знакомый с ситуацией. Документ должен определить пути решения задач, поставленных в июльском указе президента Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в том числе ускорения внедрения цифровых технологий в социальной сфере. Вероятно, Пенсионный фонд возглавит человек, связанный с государственными финансами, который лучше справится с задачами, предусмотренными в стратегии, предположил собеседник издания.

Предложения и мнения

Отставка Максима Топилина может быть связана и с намерением объединить социальные фонды — Пенсионный фонд России, Фонд обязательно медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования, не исключил источник. Ранее об этой идее говорила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Объединенный «социальный фонд» должен работать не как часть госаппарата (текущая модель), а как публично-правовая структура («в публичной собственности»), информсистемы трех фондов должны быть интегрированы, а страховые принципы работы трех фондов унифицированы, объясняла она еще в должности главы Счетной палаты.

К слову, Максим Топилин это предложение не поддерживал.

— Если заняться манипуляциями с этими организационными вещами, то мы просто потеряем время, ресурсы и специалистов, — говорил он журналистам в 2018 году, будучи в должности министра труда и социальной защиты РФ.

22 января 2020 года чиновника назначили председателем правления ПФР.

К Максиму Топилину на посту главы Пенсионного фонда были претензии со стороны нынешнего министра труда Антона Котякова, слышал другой источник, близкий к правительству. Нынешний глава ПФР может не справиться с цифровизацией работы ведомства: система создавалась не при нем, а сам Максим Топилин лучше справляется с контролирующими функциями, чем с созданием нового, отметил собеседник «Известий».

Вероятно, пост главы ПФР могут предложить нынешнему главе ФСС Андрею Кигиму, полагает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. У Кигима есть опыт управления социальным фондом и реализации проектов по цифровизации, заметил эксперт.

Подходящей кандидатурой на пост главы ПФР можно считать нынешнего финансового омбудсмена Юрия Воронина, полагает Александр Сафонов.

— Этот человек стоял у истоков пенсионного страхования в России, и он, как юрист, знает все тонкости. Причем не только с точки зрения как было. Воронин хорошо знаком и с развитием системы пенсионного страхования за рубежом. Впрочем, он может быть не очень удобен вышестоящим чиновникам, поскольку имеет свое мнение по многим вопросам и будет его отстаивать, — поделился эксперт.

Юрий Воронин в 1982–1989 годах работал в главном управлении соцобеспечения Москвы, в 1989–1991 годах — в Госкомитете СССР по труду и соцвопросам, в 1991–2004 годах — в Минтруде, в 2004–2012 годах — в Минздраве.

Предшественник Максима Топилина Антон Дроздов возглавлял ПФР до 22 января 2020 года. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин назначил его на должность заместителя министра финансов. На новом месте Антон Дроздов должен был заняться негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и разработкой новой системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП). Однако 5 февраля 2021 года чиновника освободили от должности в связи с сокращением.