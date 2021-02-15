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Все на фонд: ПФР, ФСС и ФОМС могут стать единой структурой

Реформа помогла бы бюджету сэкономить около 120 млрд рублей в год
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Все на фонд: ПФР, ФСС и ФОМС могут стать единой структурой
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2021-02-14 22:02:36
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За назначением Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России (ПФР) вместо Максима Топилина стоит реформа внебюджетных фондов, сообщили источники «Известий», близкие к правительству. Нового главу ПФР выбрали для объединения структуры с Фондом соцстрахования (ФСС), говорили собеседники издания ранее. Однако ряд источников не исключает более масштабного преобразования: в новую структуру может влиться и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Цель объединения — создание полноценного «единого окна» для получения соцподдержки, а также цифровизация всех процессов. При этом государство могло бы сэкономить 120 млрд рублей в год за счет оптимизации расходов внебюджетных фондов, оценили эксперты.

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Лояльный и прогрессивный

Помимо главы ФСС Андрея Кигима на должность главы ПФР рассматривались еще две кандидатуры — замминистра труда Алексей Скляр и замглавы ФНС Светлана Бондарчук, уже писали «Известия». Но выбор пал именно на Кигима по нескольким причинам. Во-первых, как рассказали два источника, знакомые с процессом, премьер-министр Михаил Мишустин учел позицию Андрея Кигима при передаче администрирования взносов во внебюджетные фонды Федеральной налоговой службе (ФНС). Бывший глава ФСС поддержал эту новацию. К слову, экс-глава ПФР Максим Топилин был категорически против.

Во-вторых, отметил еще один собеседник «Известий», решающим фактором для главы правительства стал тот факт, что ФСС достиг практических результатов в цифровизации. Достаточно вспомнить электронные больничные, проект по прямым выплатам.

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Назначенный главой Пенсионного фонда России Андрей Кигим

Назначенный главой Пенсионного фонда России Андрей Кигим

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— То, что небольшое ведомство показало такие результаты, стало решающим в выборе кандидата на пост главы ПФР. Для Михаила Мишустина, который уже провел цифровую революцию в ФНС, это было очень важным преимуществом, — пояснил источник «Известий».

Кроме того, Андрей Кигим хорошо владеет темой соцстрахования, что является дополнительным плюсом, добавил он.

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По информации источников «Известий», близких к правительству, внебюджетные фонды ждет масштабная реформа. И объединением ПФР и ФСС дело может не ограничиться. В логике плана по повышению эффективности соцподдержки и созданию «одного окна» — присоединение к структуре ФОМС.

Оптимальный алгоритм

Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что кандидатура Андрея Кигима была неслучайна и связана именно с реформой внебюджетных фондов. Так, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс считает, что выбор Андрея Кигима оправдан, поскольку он энергичный и прогрессивный руководитель, нацеленный на цифровизацию и реализовавший масштабнейший IT-проект в ФСС. Также у нового руководителя ПФР есть опыт как в коммерческом, так и социальном страховании, подчеркнул эксперт.

Он отметил и еще один аспект этого назначения — личность руководителя, важная, если ему будет отведена роль реализации обсуждающейся идеи объединения всех внебюджетных фондов.

— Эти виды страхования являются основной защитой прав людей, работающих по найму во всем мире. Пропорции разные, где-то коммерции больше, где-то социального страхования. Чтобы найти правильный баланс, он правильный человек, — полагает Игорь Юргенс.

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Вице-премьер Татьяна Голикова еще в 2018 году утвердила план мероприятий по повышению эффективности предоставления мер социальной защиты и соцуслуг, напомнила завкафедрой страхования университета «Синергия» Ирина Логвинова. Большая часть мероприятий как раз касается цифровизации, создания «одного окна», а также оптимизации деятельности соцведомств.

— Представляется, что объединение фондов происходит в контексте этого плана. Цель — оптимизировать взаимоотношения между гражданами и госструктурами в части облегчения документооборота. Ожидается, в частности, что граждане не должны будут предоставлять множество документов для получения тех или иных услуг, — отметила эксперт.

Перспектива улучшения обслуживания граждан по получению соцуслуг вполне реальна, полагает она. Не последнюю роль играет и оптимизация, которая сейчас в повестке правительства. Фонды, по крайней мере ПФР и ФСС, объединят, не сомневается научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Назначение Андрея Кигима главой ПФР вернуло в фокус обсуждения вопрос об объединении ПФР и ФСС. Это снизит издержки обоих фондов, что в условиях огромной бюджетной дыры ПФР очень важно. Хотя функции обоих фондов не совпадают, инфраструктура у них похожая, а поэтому слияние — это экономия, — не сомневается эксперт.

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Полисы ОМС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Оптимизация бюджетных расходов за счет объединения ФСС и ПФР может составить не меньше 50 млрд рублей в год, оценил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Эксперт был соавтором доклада ЦСР о совершенствовании социального страхования, в котором выдвигалась идея объединения социальных фондов. В том числе экономия будет достигнута за счет сокращения расходов на офисы и сотрудников, пояснил он. Если же реализовать и идею отказа от ФОМС, предложенную в докладе, государство могло бы сэкономить еще 70 млрд рублей в год (то есть общая — 120 млрд рублей), добавил Александр Сафонов.

— В период кризиса госдоходов оптимизация расходов соцфондов вполне объяснима, — прокомментировал руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. — Способно ли это привести к росту эффективности управления соцфондами? Возможно, если данное объединение будет интегрировано в цифровое правительство и цифровые госуслуги.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, Минтруде и ПФР воздержались от комментариев.

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